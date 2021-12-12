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https://arabic.sputniknews.com/20211212/روسيا-تحتفل-بمرور-28-عاما-على-إقرار-دستورها--1053841506.html
روسيا تحتفل بمرور 28 عاما على إقرار دستورها
روسيا تحتفل بمرور 28 عاما على إقرار دستورها
تحتفل روسيا، اليوم الأحد، بيوم الدستور في البلاد، وذلك بعد إقرار الوثيقة القانونية من خلال الاستفتاء الشعبي الذي تم تنظيمه في 12 ديسمبر في عام 1993. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T10:44+0000
2021-12-12T10:44+0000
2021-12-12T10:44+0000
روسيا
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وذكر موقع قناة "مير" الروسي أن يوم الدستور الروسي يدخل عامه 28 بعد أن تم إقراره من قبل الاستفتاء الشعبي الذي تم عام 1993.وأشارت القناة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح تعديلات جوهرية في الدستور الروسي، معلنا عنها بالتفصيل خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية.واعتبر الرئيس بوتين أن التعديلات على الدستور ضرورية ويجب أن تسير مع التطور الذي يشهده المجتمع الروسي مع السنوات.وكان أحد شروط دخول التعديلات حيز التنفيذ هو موافقة المواطنين عليها في تصويت على مستوى البلاد. في الصيف، صوت ما يقرب من 78% من الروس لصالح التعديلات.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تحتفل بمرور 28 عاما على إقرار دستورها
تحتفل روسيا، اليوم الأحد، بيوم الدستور في البلاد، وذلك بعد إقرار الوثيقة القانونية من خلال الاستفتاء الشعبي الذي تم تنظيمه في 12 ديسمبر في عام 1993.
وذكر موقع قناة "مير" الروسي أن يوم الدستور الروسي يدخل عامه 28 بعد أن
تم إقراره من قبل الاستفتاء الشعبي
الذي تم عام 1993.
وأشارت القناة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح تعديلات جوهرية في الدستور الروسي، معلنا عنها بالتفصيل خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية.
واعتبر الرئيس بوتين أن التعديلات على الدستور ضرورية ويجب أن تسير مع التطور الذي يشهده المجتمع الروسي مع السنوات.
وكان أحد شروط دخول التعديلات حيز التنفيذ هو موافقة المواطنين عليها في تصويت على مستوى البلاد. في الصيف، صوت ما يقرب من 78% من الروس لصالح التعديلات.