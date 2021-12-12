تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الصحة العالمية: "أوميكرون" أسرع انتشارا ويحد من فعالية اللقاحات لكن أعراضه أقل حدة
https://arabic.sputniknews.com/20211212/سوريا-تفتح-أبوابها-أمام-الرعايا-اللبنانيين-اعتبارا-من-الغد-1053858769.html
سوريا تفتح أبوابها أمام الرعايا اللبنانيين اعتبارا من الغد
سوريا تفتح أبوابها أمام الرعايا اللبنانيين اعتبارا من الغد
أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بأن وزارة الداخلية السورية أصدرت تعميماً يسمح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى سوريا، اعتباراً من غد الاثنين، شريطة التقيد... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T16:30+0000
2021-12-12T16:30+0000
العالم العربي
الحدود السورية اللبنانية
لبنان
سوريا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050629952_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_0244a1ed3db11ae740fd1f329abafe97.jpg
وأشار التعميم إلى أنه اعتباراً من 13-12-2021، سيتم السماح لجميع الرعايا اللبنانيين بدخول سوريا.واشترط هذا الإجراء أن يتقيد اللبنانيون بالإجراءات الصحية المتخذة من قبل وزارة الصحة والتي تشمل تحليل PCR لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة، على أن يتم إجراء التحليل في المخابر اللبنانية المعتمدة أصولاً، أو إبراز شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد فايروس كورونا، بحسب "سانا".وكانت ​المديرية العامة للأمن العام​ اللبناني قد أعلنت في الأول من سبتمبر / أيلول، عن معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة الحدوديين مع سوريا، واستئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما.
الحدود السورية اللبنانية
سوريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050629952_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7e375f4f9ebcf917aefaf72cbac96c28.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الحدود السورية اللبنانية, لبنان, سوريا

سوريا تفتح أبوابها أمام الرعايا اللبنانيين اعتبارا من الغد

16:30 GMT 12.12.2021
© Sputnik . Mohamed Damourبيوت دمشق القديمة تصيخ السمع لأنغام الـ (هاند بان)
بيوت دمشق القديمة تصيخ السمع لأنغام الـ (هاند بان) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Mohamed Damour
تابعنا عبر
أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بأن وزارة الداخلية السورية أصدرت تعميماً يسمح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى سوريا، اعتباراً من غد الاثنين، شريطة التقيد بالإجراءات الصحية المتخذة من وزارة الصحة.
وأشار التعميم إلى أنه اعتباراً من 13-12-2021، سيتم السماح لجميع الرعايا اللبنانيين بدخول سوريا.
واشترط هذا الإجراء أن يتقيد اللبنانيون بالإجراءات الصحية المتخذة من قبل وزارة الصحة والتي تشمل تحليل PCR لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة، على أن يتم إجراء التحليل في المخابر اللبنانية المعتمدة أصولاً، أو إبراز شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد فايروس كورونا، بحسب "سانا".
وكانت ​المديرية العامة للأمن العام​ اللبناني قد أعلنت في الأول من سبتمبر / أيلول، عن معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة الحدوديين مع سوريا، واستئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:12 GMTوزير الصحة الإسرائيلي: من المستحيل منع تفشي أوميكرون
17:07 GMTلأول مرة... منتخب الشباب الإسرائيلي لكرة القدم يلتقي نظيره الإماراتي الليلة
17:00 GMTبرازيلي يحاول دخول "غينيس" بركوب موجة ارتفاعها 20 مترا على لوح تزلج
16:54 GMTقائد الجيش الإيراني يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي: ستتلقون ردا مناسبا وقد تنتهي حياتكم قريبا
16:53 GMTتحذيرات من تعرض قطر لطقس سيئ يرافقه رياح قوية وأمواج عالية
16:43 GMTقطر تعلن عن المباراة الأكثر مبيعا في كأس العرب... فيديو
16:41 GMTمحمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2021
16:36 GMT"خسارة إسرائيلية مفاجئة"... الكونغرس يلغي شراء بطاريتين من منظومة القبة الحديدية
16:32 GMTإعلام: الرئيس الهايتي أعد قائمة بمسؤولين مرتبطين بتجارة المخدرات قبل اغتياله
16:30 GMTسوريا تفتح أبوابها أمام الرعايا اللبنانيين اعتبارا من الغد
16:30 GMTالصحة العالمية: "أوميكرون" أسرع انتشارا ويحد من فعالية اللقاحات لكن أعراضه أقل حدة
16:26 GMTترامب يكشف عن نائبه المحتمل لانتخابات الرئاسة في 2024
16:23 GMT"مرسيدس" يحتج بعد فوز فرستابن ببطولة العالم بتفوقه على هاميلتون
16:15 GMTالملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الأمير تميم بن حمد
16:14 GMTرئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان لـ "سبوتنيك": غياب الدولة وراء الصراع الدامي في دارفور
16:10 GMTقتيلان و7 مصابين في جنوب لبنان لدى تشييع أحد عناصر حماس... فيديو
16:10 GMTأكبر طائرة في العالم تقذف طائرة أخرى أسرع من الصوت في السماء... صور وفيديو
16:07 GMTتونس.. خبراء يكشفون السيناريوهات المرتقبة بشأن إلغاء العمل بالدستور
16:06 GMTتركيا تمنح طائرات "درون" للصومال.. والمعارضة تنتقد دور أنقرة العسكري في البلاد
16:02 GMTالكشف عن تفاصيل اتهام رجل أعمال مصري في قضية "الآثار الكبرى"