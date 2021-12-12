سوريا تفتح أبوابها أمام الرعايا اللبنانيين اعتبارا من الغد

وأشار التعميم إلى أنه اعتباراً من 13-12-2021، سيتم السماح لجميع الرعايا اللبنانيين بدخول سوريا.واشترط هذا الإجراء أن يتقيد اللبنانيون بالإجراءات الصحية المتخذة من قبل وزارة الصحة والتي تشمل تحليل PCR لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة، على أن يتم إجراء التحليل في المخابر اللبنانية المعتمدة أصولاً، أو إبراز شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد فايروس كورونا، بحسب "سانا".وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قد أعلنت في الأول من سبتمبر / أيلول، عن معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة الحدوديين مع سوريا، واستئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما.
أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بأن وزارة الداخلية السورية أصدرت تعميماً يسمح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى سوريا، اعتباراً من غد الاثنين، شريطة التقيد بالإجراءات الصحية المتخذة من وزارة الصحة.
وأشار التعميم إلى أنه اعتباراً من 13-12-2021، سيتم السماح لجميع الرعايا اللبنانيين بدخول سوريا.
واشترط هذا الإجراء أن يتقيد اللبنانيون بالإجراءات الصحية المتخذة من قبل وزارة الصحة والتي تشمل تحليل PCR لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة، على أن يتم إجراء التحليل في المخابر اللبنانية المعتمدة أصولاً، أو إبراز شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد فايروس كورونا، بحسب "سانا".
وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قد أعلنت في الأول من سبتمبر / أيلول، عن معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة الحدوديين مع سوريا، واستئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما.