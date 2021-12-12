صحيفة تكشف عن عمليات تلقيح احتيالية لمواطن للحصول على مكافآت مالية

وذكر موقع " Stuff" أن مواطنا نيوزلنديا استطاع تلقي حوالي 10 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بدون أي ضوابط أو رقابة، وذلك من خلال تلقيه الجرعات في مراكز تلقيح مختلفة في البلاد.وبحسب الموقع، كانت دوافع المواطن الحصول على المكافآت المالية من عمليات التلقيح التي قام بها بعد فرض سياسة التلقيح التحفيذي من السلطات النيوزلندية.وأشار الموقع إلى أن وزارة الصحة فتحت تحقيقا بهذا الأمر وذلك بعد الكشف عن شهادات مزورة لتلقي جرعات ضد فيروس كورونا المستجد.وفي هذا الصدد، قالت رئيسة برنامج التطعيم والتحصين بوزارة الصحة، أستريد كورنيف، إن الوزارة تأخذ هذه القضية على محمل الجد. نحن قلقون للغاية بشأن هذا الوضع ونعمل مع المنظمات ذات الصلة".وأكدت الأستاذة بجامعة أوكلاند، نيكي تورنر، أنه "لا توجد بيانات حتى الآن حول مدى أمان إعطاء العديد من الجرعات في فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، قد يكون هناك المزيد من الآثار الجانبية".