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https://arabic.sputniknews.com/20211212/صحيفة-تكشف-عن-عمليات-تلقيح-احتيالية-لمواطن-للحصول-على-مكافآت-مالية-1053839083.html
صحيفة تكشف عن عمليات تلقيح احتيالية لمواطن للحصول على مكافآت مالية
صحيفة تكشف عن عمليات تلقيح احتيالية لمواطن للحصول على مكافآت مالية
كشفت وسائل إعلام نيوزلندية، اليوم الأحد، عن حالة استثنائية ونادرة لمواطن تلقى حوالي 10 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T09:55+0000
2021-12-12T09:55+0000
نيوزلندا
فيروس كورونا
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وذكر موقع " Stuff" أن مواطنا نيوزلنديا استطاع تلقي حوالي 10 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بدون أي ضوابط أو رقابة، وذلك من خلال تلقيه الجرعات في مراكز تلقيح مختلفة في البلاد.وبحسب الموقع، كانت دوافع المواطن الحصول على المكافآت المالية من عمليات التلقيح التي قام بها بعد فرض سياسة التلقيح التحفيذي من السلطات النيوزلندية.وأشار الموقع إلى أن وزارة الصحة فتحت تحقيقا بهذا الأمر وذلك بعد الكشف عن شهادات مزورة لتلقي جرعات ضد فيروس كورونا المستجد.وفي هذا الصدد، قالت رئيسة برنامج التطعيم والتحصين بوزارة الصحة، أستريد كورنيف، إن الوزارة تأخذ هذه القضية على محمل الجد. نحن قلقون للغاية بشأن هذا الوضع ونعمل مع المنظمات ذات الصلة".وأكدت الأستاذة بجامعة أوكلاند، نيكي تورنر، أنه "لا توجد بيانات حتى الآن حول مدى أمان إعطاء العديد من الجرعات في فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، قد يكون هناك المزيد من الآثار الجانبية".
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نيوزلندا, فيروس كورونا

صحيفة تكشف عن عمليات تلقيح احتيالية لمواطن للحصول على مكافآت مالية

09:55 GMT 12.12.2021
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد 19"، فيروس كورونا، روسيا
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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كشفت وسائل إعلام نيوزلندية، اليوم الأحد، عن حالة استثنائية ونادرة لمواطن تلقى حوالي 10 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.
وذكر موقع " Stuff" أن مواطنا نيوزلنديا استطاع تلقي حوالي 10 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بدون أي ضوابط أو رقابة، وذلك من خلال تلقيه الجرعات في مراكز تلقيح مختلفة في البلاد.
وبحسب الموقع، كانت دوافع المواطن الحصول على المكافآت المالية من عمليات التلقيح التي قام بها بعد فرض سياسة التلقيح التحفيذي من السلطات النيوزلندية.
وأشار الموقع إلى أن وزارة الصحة فتحت تحقيقا بهذا الأمر وذلك بعد الكشف عن شهادات مزورة لتلقي جرعات ضد فيروس كورونا المستجد.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة برنامج التطعيم والتحصين بوزارة الصحة، أستريد كورنيف، إن الوزارة تأخذ هذه القضية على محمل الجد. نحن قلقون للغاية بشأن هذا الوضع ونعمل مع المنظمات ذات الصلة".
وأكدت الأستاذة بجامعة أوكلاند، نيكي تورنر، أنه "لا توجد بيانات حتى الآن حول مدى أمان إعطاء العديد من الجرعات في فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، قد يكون هناك المزيد من الآثار الجانبية".
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