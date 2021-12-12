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https://arabic.sputniknews.com/20211212/طائرات-بدون-طيار-لتنظيف-ألواح-الطاقة-الشمسية-توفر-25-من-التكاليف-فيديو--1053847838.html
طائرات بدون طيار لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية توفر 25% من التكاليف... فيديو
طائرات بدون طيار لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية توفر 25% من التكاليف... فيديو
طورت شركات إسرائيلية طائرات بدون طيار بهدف تنظيف أسطح ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة في مناطق يصعب الوصول إليها. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T12:53+0000
2021-12-12T13:16+0000
مجتمع
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وعملت شركتان إسرائيليتان على تطوير طائرات بدون طيار تعمل على تنظيف ألواح الطاقة الشمسية في المناطق التي يصعب الوصول إليها.وقامت كل من شركة "Solar Drone" وشركة "Airobotics " بتطوير قواعد هبوط للطائرات تتضمن مناطق لإعادة الشحن وتعبئة مواد التنظيف، وطورت الطائرات وزودتها بمخازن لوضع مواد التنظيف.وتفتح محطة التنظيف أبوابها في أوقات محددة يمكن التحكم بها، لتنطلق الطائرات وتنفذ مهامها بتنظيف الألواح الشمسية المنتشرة.وتعود الطائرات بشكل تلقائي بعد تنفيذ المهمة إلى قواعدها وتزود نفسها بالطاقة من جديد استعدادا للمهمة القادمة.ونوه المطورون إلى أن هذا النظام يوفر 25% من الأموال المطلوبة لعمليات تنظيف ألواح الطاقة الشمسية.وتعتبر عملية توليد الطاقة عن طريق الألواح الشمسية من أكثر التقنيات تطورا وديناميكية في مجال توليد الطاقة من مصادر متجددة، بحسب "كراسنايا فيسنا"، ولكن أحد عيوب هذه الألواح هو الحاجة إلى إبقائها نظيفة بشكل دائم، فالأتربة والأوساخ يمكن أن تقلل من كفاءة الألواح الشمسية بنسبة 25%.
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مجتمع

طائرات بدون طيار لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية توفر 25% من التكاليف... فيديو

12:53 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 13:16 GMT 12.12.2021)
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طورت شركات إسرائيلية طائرات بدون طيار بهدف تنظيف أسطح ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة في مناطق يصعب الوصول إليها.
وعملت شركتان إسرائيليتان على تطوير طائرات بدون طيار تعمل على تنظيف ألواح الطاقة الشمسية في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وقامت كل من شركة "Solar Drone" وشركة "Airobotics " بتطوير قواعد هبوط للطائرات تتضمن مناطق لإعادة الشحن وتعبئة مواد التنظيف، وطورت الطائرات وزودتها بمخازن لوضع مواد التنظيف.
وتفتح محطة التنظيف أبوابها في أوقات محددة يمكن التحكم بها، لتنطلق الطائرات وتنفذ مهامها بتنظيف الألواح الشمسية المنتشرة.
وتعود الطائرات بشكل تلقائي بعد تنفيذ المهمة إلى قواعدها وتزود نفسها بالطاقة من جديد استعدادا للمهمة القادمة.
ونوه المطورون إلى أن هذا النظام يوفر 25% من الأموال المطلوبة لعمليات تنظيف ألواح الطاقة الشمسية.
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وتعتبر عملية توليد الطاقة عن طريق الألواح الشمسية من أكثر التقنيات تطورا وديناميكية في مجال توليد الطاقة من مصادر متجددة، بحسب "كراسنايا فيسنا"، ولكن أحد عيوب هذه الألواح هو الحاجة إلى إبقائها نظيفة بشكل دائم، فالأتربة والأوساخ يمكن أن تقلل من كفاءة الألواح الشمسية بنسبة 25%.
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