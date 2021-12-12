طائرات بدون طيار لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية توفر 25% من التكاليف... فيديو
12:53 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 13:16 GMT 12.12.2021)
© Sputnik . Evgueniy Odinokov/
طورت شركات إسرائيلية طائرات بدون طيار بهدف تنظيف أسطح ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة في مناطق يصعب الوصول إليها.
وعملت شركتان إسرائيليتان على تطوير طائرات بدون طيار تعمل على تنظيف ألواح الطاقة الشمسية في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
OurCrowd unmanned aircraft developer @AiroboticsUAV is teaming up with Solar Drone to create a new drone system which will clean solar panels from the air.https://t.co/cqPcG5ZQRs pic.twitter.com/LyQ89KYIo9— OurCrowd (@OurCrowd) December 12, 2021
وقامت كل من شركة "Solar Drone" وشركة "Airobotics " بتطوير قواعد هبوط للطائرات تتضمن مناطق لإعادة الشحن وتعبئة مواد التنظيف، وطورت الطائرات وزودتها بمخازن لوضع مواد التنظيف.
A New Drone System Can Clean Hard-to-Reach Solar Panels - Interesting Engineering https://t.co/RtHXBGnerL pic.twitter.com/IetSCMKCEU— Egutz (@Egutz_) December 8, 2021
وتفتح محطة التنظيف أبوابها في أوقات محددة يمكن التحكم بها، لتنطلق الطائرات وتنفذ مهامها بتنظيف الألواح الشمسية المنتشرة.
Airobotics, Solar Drone Develop Drone System to Clean Solar Panels - Solar Industry https://t.co/KdlitQjBAP pic.twitter.com/uANClRVheX— Egutz (@Egutz_) December 6, 2021
وتعود الطائرات بشكل تلقائي بعد تنفيذ المهمة إلى قواعدها وتزود نفسها بالطاقة من جديد استعدادا للمهمة القادمة.
Israeli solar farm maintenance company #SolarDrone and drone maker #Airobotics have teamed up to solve this problem by developing drones that will clean solar panels.#Israel 🇮🇱🇮🇱 pic.twitter.com/tMrvGggZWq— Dana Levi דנה🇮🇱🇺🇸🇬🇧 (@Danale) December 10, 2021
ونوه المطورون إلى أن هذا النظام يوفر 25% من الأموال المطلوبة لعمليات تنظيف ألواح الطاقة الشمسية.
وتعتبر عملية توليد الطاقة عن طريق الألواح الشمسية من أكثر التقنيات تطورا وديناميكية في مجال توليد الطاقة من مصادر متجددة، بحسب "كراسنايا فيسنا"، ولكن أحد عيوب هذه الألواح هو الحاجة إلى إبقائها نظيفة بشكل دائم، فالأتربة والأوساخ يمكن أن تقلل من كفاءة الألواح الشمسية بنسبة 25%.