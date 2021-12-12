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https://arabic.sputniknews.com/20211212/علامات-مبكرة-للخرف-عليك-الحذر-منها-1053832616.html
علامات مبكرة للخرف عليك الحذر منها
علامات مبكرة للخرف عليك الحذر منها
حذر سيميون غولوشيكين، أستاذ العلوم البيولوجية، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، من العلامات المبكرة للخرف. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T05:51+0000
2021-12-12T05:51+0000
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وقال غولوشيكين: "يمكن أن يكون النسيان، بالإضافة إلى مجموعة من الإعاقات الإدراكية الخفيفة، مثل عدم القدرة على التركيز والتخطيط وانخفاض مستوى التفكير المجرد. في الوقت الحالي هناك نقاش مفاده أن ضعف السمع يمكن أن يكون عارضا لمرض ألزهايمر".وأكد غولوشيكين أن أسباب الخرف يمكن أن تكون الاضطرابات العصبية التنكسية وإصابات الرأس وعدوى معينة واضطرابات التمثيل الغذائي ونقص فيتامينات معينة، وأضاف: "إن مرض ألزهايمر وتصلب الشرايين الدماغي هما أكثر الأسباب شيوعاً لهذه المتلازمة".ووفقًا له، فإن تعلم اللغات الأجنبية والتواصل النشط سيساعدان في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف.كما توصي منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على مستوى معتدل من النشاط البدني، وتدريب المهارات المعرفية بانتظام من خلال الألعاب والهوايات التي تتطلب مشاركة مكثفة للذاكرة ومنطق التفكير.قال غولوشيكين: "هناك توصيات لاستخدام المكملات الغذائية المختلفة، لكن فعاليتها ومدى ملاءمتها لا يزالان قيد المناقشة في المجتمع العلمي".
https://arabic.sputniknews.com/20211205/أطعمة-شائعة-تدمر-الذاكرة-والتركيز-وتسبب-الخرف-1053584412.html
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مجتمع

علامات مبكرة للخرف عليك الحذر منها

05:51 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / WILL OLIVERأعراض الخرف والزهايمر
أعراض الخرف والزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / WILL OLIVER
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حذر سيميون غولوشيكين، أستاذ العلوم البيولوجية، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، من العلامات المبكرة للخرف.
وقال غولوشيكين: "يمكن أن يكون النسيان، بالإضافة إلى مجموعة من الإعاقات الإدراكية الخفيفة، مثل عدم القدرة على التركيز والتخطيط وانخفاض مستوى التفكير المجرد. في الوقت الحالي هناك نقاش مفاده أن ضعف السمع يمكن أن يكون عارضا لمرض ألزهايمر".
وأكد غولوشيكين أن أسباب الخرف يمكن أن تكون الاضطرابات العصبية التنكسية وإصابات الرأس وعدوى معينة واضطرابات التمثيل الغذائي ونقص فيتامينات معينة، وأضاف: "إن مرض ألزهايمر وتصلب الشرايين الدماغي هما أكثر الأسباب شيوعاً لهذه المتلازمة".

"الأطباء اليوم لا يعرفون طرقًا فعالة لعلاج الخرف. لذلك من الضروري البدء في إيقافه في الوقت المناسب".

سيميون غولوشيكين
أستاذ العلوم البيولوجية
ووفقًا له، فإن تعلم اللغات الأجنبية والتواصل النشط سيساعدان في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف.
كما توصي منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على مستوى معتدل من النشاط البدني، وتدريب المهارات المعرفية بانتظام من خلال الألعاب والهوايات التي تتطلب مشاركة مكثفة للذاكرة ومنطق التفكير.
قال غولوشيكين: "هناك توصيات لاستخدام المكملات الغذائية المختلفة، لكن فعاليتها ومدى ملاءمتها لا يزالان قيد المناقشة في المجتمع العلمي".
سرطان الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
أطعمة شائعة تدمر الذاكرة والتركيز وتسبب الخرف
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