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https://arabic.sputniknews.com/20211212/فتاة-قناع-باتمان-تنتظرعملية-جراحية-في-البرازيل-للتخلص-من-لقبها-نهائيا-1053835837.html
فتاة "قناع باتمان" تنتظرعملية جراحية في البرازيل للتخلص من لقبها نهائيا
فتاة "قناع باتمان" تنتظرعملية جراحية في البرازيل للتخلص من لقبها نهائيا
أعلن موقع روسي محلي أن الفتاة التي تحمل اسم "قناع باتمان" ستخضع لعمليات جراحية في البرازيل في الأسابيع القادمة، وذلك بهدف إزالة الوحمات الموجودة على وجهها. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T08:06+0000
2021-12-12T08:06+0000
روسيا
منوعات
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وذكر موقع "كوبانسكيي نوفوستي" أن الفتاة الأمريكية القاطنة في مدينة كراسنودار الروسية، لونا فينير، والمعروفة أيضا بقناع باتمان ستنتقل إلى البرازيل لإجراء عمليات جراحية بهدف إزالة الوحمات عن وجهها.وأشار الموقع أنه في نهاية شهر نوفمبر الماضي، خضعت المريضة الصغيرة لعملية غير عادية لزرع جلد لحاجبيها وتستعد الفتاة مع والدتها للمغادرة إلى البرازيل، حيث سيتم قضاء عطلة عيد الميلاد وزيارة الأطباء المحليين للقيام بعمليات الجراحة اللازمة. وفي السياق نفسه، قالت والدة الفتاة، كارول سانتوس، للموقع إن كل شيء سيعتمد على سرعة تعافي الفتاة.ونشرت كارول سانتوس على صفحتها على شبكاتها الاجتماعية مجموعة مختارة من الصور مع لونا فينر.
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روسيا, منوعات

فتاة "قناع باتمان" تنتظرعملية جراحية في البرازيل للتخلص من لقبها نهائيا

08:06 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / Patrick Bazباتمان
باتمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / Patrick Baz
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أعلن موقع روسي محلي أن الفتاة التي تحمل اسم "قناع باتمان" ستخضع لعمليات جراحية في البرازيل في الأسابيع القادمة، وذلك بهدف إزالة الوحمات الموجودة على وجهها.
وذكر موقع "كوبانسكيي نوفوستي" أن الفتاة الأمريكية القاطنة في مدينة كراسنودار الروسية، لونا فينير، والمعروفة أيضا بقناع باتمان ستنتقل إلى البرازيل لإجراء عمليات جراحية بهدف إزالة الوحمات عن وجهها.
وأشار الموقع أنه في نهاية شهر نوفمبر الماضي، خضعت المريضة الصغيرة لعملية غير عادية لزرع جلد لحاجبيها وتستعد الفتاة مع والدتها للمغادرة إلى البرازيل، حيث سيتم قضاء عطلة عيد الميلاد وزيارة الأطباء المحليين للقيام بعمليات الجراحة اللازمة.
وفي السياق نفسه، قالت والدة الفتاة، كارول سانتوس، للموقع إن كل شيء سيعتمد على سرعة تعافي الفتاة.
ونشرت كارول سانتوس على صفحتها على شبكاتها الاجتماعية مجموعة مختارة من الصور مع لونا فينر.
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