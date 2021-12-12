فقد 12 في انهيار مبنى في صقلية.. صور
ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا) أن مبنى من أربعة طوابق انهار فى بلدة رافانوسا في صقلية عقب انفجار أنبوب غاز.
ويقوم رجال الإنقاذ بالبحث عن 12 مفقودا من بينهم ثلاثة أطفال.
وقالت إنسا، إن النيران اشتعلت في المبنى بعد أن انفجر أنبوب غاز طبيعي في البلدة التي يقطنها 11 ألف نسمة بالقرب من أجريجينتو، المدينة الواقعة في جنوب غرب صقلية والتي تشتهر بمعابدها اليونانية.
Esplosione a #Ravanusa: una donna di 80 anni è stata estratta viva dalle macerie. Altre voci arrivano dal palazzo crollato. La Procura indaga per disastro colposo. Gli aggiornamenti su https://t.co/bpzQE01DC9 pic.twitter.com/0ldsKIsH3x— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 12, 2021
واستطاع رجال الإطفاء احتواء الحريق وبدأوا في الحفر وسط الأنقاض بحثا عن المفقودين.
وقالت وكالة إنسا إن الانفجار دمر مبنيين آخرين على الأقل في وسط البلدة.
Esplosione a #Ravanusa, una donna viva individuata sotto le macerie di uno dei palazzi crollati. I soccorritori stanno cercando di tirarla fuori. Gli aggiornamenti su https://t.co/bpzQE01DC9 pic.twitter.com/3ImrPGP6OB— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 11, 2021