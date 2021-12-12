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فقد 12 في انهيار مبنى في صقلية.. صور
فقد 12 في انهيار مبنى في صقلية.. صور
ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا) أن مبنى من أربعة طوابق انهار فى بلدة رافانوسا في صقلية عقب انفجار أنبوب غاز. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T01:32+0000
2021-12-12T01:32+0000
صقلية
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ويقوم رجال الإنقاذ بالبحث عن 12 مفقودا من بينهم ثلاثة أطفال.وقالت إنسا، إن النيران اشتعلت في المبنى بعد أن انفجر أنبوب غاز طبيعي في البلدة التي يقطنها 11 ألف نسمة بالقرب من أجريجينتو، المدينة الواقعة في جنوب غرب صقلية والتي تشتهر بمعابدها اليونانية.واستطاع رجال الإطفاء احتواء الحريق وبدأوا في الحفر وسط الأنقاض بحثا عن المفقودين.وقالت وكالة إنسا إن الانفجار دمر مبنيين آخرين على الأقل في وسط البلدة.
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صقلية

فقد 12 في انهيار مبنى في صقلية.. صور

01:32 GMT 12.12.2021
© REUTERS / Antonio Parrinelloصورة أرشيفية لمبان مدمرة في صقلية، إيطاليا 26 أكتوبر 2021
صورة أرشيفية لمبان مدمرة في صقلية، إيطاليا 26 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / Antonio Parrinello
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ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا) أن مبنى من أربعة طوابق انهار فى بلدة رافانوسا في صقلية عقب انفجار أنبوب غاز.
ويقوم رجال الإنقاذ بالبحث عن 12 مفقودا من بينهم ثلاثة أطفال.
وقالت إنسا، إن النيران اشتعلت في المبنى بعد أن انفجر أنبوب غاز طبيعي في البلدة التي يقطنها 11 ألف نسمة بالقرب من أجريجينتو، المدينة الواقعة في جنوب غرب صقلية والتي تشتهر بمعابدها اليونانية.
واستطاع رجال الإطفاء احتواء الحريق وبدأوا في الحفر وسط الأنقاض بحثا عن المفقودين.
وقالت وكالة إنسا إن الانفجار دمر مبنيين آخرين على الأقل في وسط البلدة.
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