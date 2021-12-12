تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الصحة العالمية: "أوميكرون" أسرع انتشارا ويحد من فعالية اللقاحات لكن أعراضه أقل حدة
https://arabic.sputniknews.com/20211212/قائد-الجيش-الإيراني-يرد-على-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-ستتلقون-ردا-مناسبا-وقد-تنتهي-حياتكم-قريبا-1053860018.html
قائد الجيش الإيراني يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي: ستتلقون ردا مناسبا وقد تنتهي حياتكم قريبا
قائد الجيش الإيراني يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي: ستتلقون ردا مناسبا وقد تنتهي حياتكم قريبا
هدد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، إسرائيل برد مناسب، واصفا تصريحات مسؤوليها بشن هجوم عسكري ضد إيران، بـ"الهراء". 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T16:54+0000
2021-12-12T16:54+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419708_0:101:1001:664_1920x0_80_0_0_92932b4311be84ec658660116fe154b7.jpg
وقال اللواء موسوي، في تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية: "يدرك قادة هذا النظام (الإسرائيلي) أنه إذا أراد أحد تحقيق هذا الهراء، فسوف يتلقون ردا مناسبا وقد تنتهي مدتهم قريبا".وأفادت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أبلغ الإدارة الأمريكية بأنه قد أصدر أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران.ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية، عن مصدر أمني إسرائيلي أن غانتس قد أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للقيام بخيار عسكري ضد إيران، وهو ما أبلغه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، في هذه الآونة.وكان قائد عسكري إيراني، علق في وقت سابق اليوم، على التهديدات الأمريكية والإسرائيلية ضد بلاده، بأن عليهم ألا ينسوا قصف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق.ونقلت الموقع الإلكتروني نورنيوز، عن مصدر عسكري إيراني ـ لم تذكر اسمه أو كنيته ـ عدم اعتقاده بأن العدد الكبير من الجنود الذين أصيبوا في قصف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، سيكونون على استعداد من خلال منحهم شارات عسكرية للمغامرة مرة أخرى بمهاجمة إيران.وجاءت تصريحات القائد العسكري الإيراني تعليقا على اعتزام إسرائيل وأمريكا إجراء مناورات عسكرية فوق البحر المتوسط، بهدف إجراء محاكاة لضربة عسكرية تستهدف المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية.وأشار القائد العسكري إلى أن تهيئة الظروف للقادة العسكريين الإيرانيين لاختبار صواريخ إيرانية على أهداف حقيقية، سيكون مكلفا جدا وقاسيا لمن يغزو أراضي إيران، لافتا إلى أنه ربما ما تزال أجزاء حطام الطائرة الأمريكية المسيرة المتطورة والخاصة بتنفيذ مهام التجسس "غلوبال هاوك"، والتي سقطت بصاروخ إيراني الصنع، وذلك بعدما انتهكت الأجواء الإيرانية، مدفونة في قعر الخليج.وأكدت القناة العبرية أن عشرات المقاتلات الإسرائيلية ستقوم بإجراء مناورات عسكرية كبيرة غربي البحر المتوسط، إلى مسافة تقدر أو تحاكي الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، ربما تزيد عن ألف كم، وأسمت إسرائيل هذه المناورة العسكرية بـ"تدريبات الهجوم على إيران".وأرفقت القناة شريط فيديو لمناورة عسكرية إسرائيلية تقوم فيها المقاتلات الإسرائيلية بالطيران لمسافات طويلة عبر استخدام حاملة طائرات، وتقوم بإطلاق صواريخ على بعض الأهداف، غير المحددة.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/وزير-إسرائيلي-سابق-يشكك-في-قدرة-بلاده-بالهجوم-على-إيران-1053844073.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419708_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_e4df921c1f803988f15ff0ca71efcac0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

قائد الجيش الإيراني يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي: ستتلقون ردا مناسبا وقد تنتهي حياتكم قريبا

16:54 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office
تابعنا عبر
هدد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، إسرائيل برد مناسب، واصفا تصريحات مسؤوليها بشن هجوم عسكري ضد إيران، بـ"الهراء".
وقال اللواء موسوي، في تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية: "يدرك قادة هذا النظام (الإسرائيلي) أنه إذا أراد أحد تحقيق هذا الهراء، فسوف يتلقون ردا مناسبا وقد تنتهي مدتهم قريبا".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
وزير إسرائيلي سابق يشكك في قدرة بلاده بالهجوم على إيران
11:42 GMT

وأضاف أن "هراء الإسرائيليين نابع من باب الخوف والذعر، وإلا فإن قادة هذا النظام يعلمون أنهم إذا أرادوا جلب هرائهم وتنفيذه إلى عمل، سيتلقون ردا وستنتهي حياتهم قريبا"، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية لم تؤثر على القوات المسلحة الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أبلغ الإدارة الأمريكية بأنه قد أصدر أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران.
ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية، عن مصدر أمني إسرائيلي أن غانتس قد أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للقيام بخيار عسكري ضد إيران، وهو ما أبلغه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، في هذه الآونة.
وكان قائد عسكري إيراني، علق في وقت سابق اليوم، على التهديدات الأمريكية والإسرائيلية ضد بلاده، بأن عليهم ألا ينسوا قصف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق.
ونقلت الموقع الإلكتروني نورنيوز، عن مصدر عسكري إيراني ـ لم تذكر اسمه أو كنيته ـ عدم اعتقاده بأن العدد الكبير من الجنود الذين أصيبوا في قصف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، سيكونون على استعداد من خلال منحهم شارات عسكرية للمغامرة مرة أخرى بمهاجمة إيران.
وجاءت تصريحات القائد العسكري الإيراني تعليقا على اعتزام إسرائيل وأمريكا إجراء مناورات عسكرية فوق البحر المتوسط، بهدف إجراء محاكاة لضربة عسكرية تستهدف المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية.
وأشار القائد العسكري إلى أن تهيئة الظروف للقادة العسكريين الإيرانيين لاختبار صواريخ إيرانية على أهداف حقيقية، سيكون مكلفا جدا وقاسيا لمن يغزو أراضي إيران، لافتا إلى أنه ربما ما تزال أجزاء حطام الطائرة الأمريكية المسيرة المتطورة والخاصة بتنفيذ مهام التجسس "غلوبال هاوك"، والتي سقطت بصاروخ إيراني الصنع، وذلك بعدما انتهكت الأجواء الإيرانية، مدفونة في قعر الخليج.
وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء الماضي، أن الجيش الإسرائيلي سيجري مناورة هي الأضخم في تاريخه خلال ستة أشهر، من الآن، لمحاكاة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، تقام فوق مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت القناة العبرية أن عشرات المقاتلات الإسرائيلية ستقوم بإجراء مناورات عسكرية كبيرة غربي البحر المتوسط، إلى مسافة تقدر أو تحاكي الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، ربما تزيد عن ألف كم، وأسمت إسرائيل هذه المناورة العسكرية بـ"تدريبات الهجوم على إيران".
وأرفقت القناة شريط فيديو لمناورة عسكرية إسرائيلية تقوم فيها المقاتلات الإسرائيلية بالطيران لمسافات طويلة عبر استخدام حاملة طائرات، وتقوم بإطلاق صواريخ على بعض الأهداف، غير المحددة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:12 GMTوزير الصحة الإسرائيلي: من المستحيل منع تفشي أوميكرون
17:07 GMTلأول مرة... منتخب الشباب الإسرائيلي لكرة القدم يلتقي نظيره الإماراتي الليلة
17:00 GMTبرازيلي يحاول دخول "غينيس" بركوب موجة ارتفاعها 20 مترا على لوح تزلج
16:54 GMTقائد الجيش الإيراني يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي: ستتلقون ردا مناسبا وقد تنتهي حياتكم قريبا
16:53 GMTتحذيرات من تعرض قطر لطقس سيئ يرافقه رياح قوية وأمواج عالية
16:43 GMTقطر تعلن عن المباراة الأكثر مبيعا في كأس العرب... فيديو
16:41 GMTمحمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2021
16:36 GMT"خسارة إسرائيلية مفاجئة"... الكونغرس يلغي شراء بطاريتين من منظومة القبة الحديدية
16:32 GMTإعلام: الرئيس الهايتي أعد قائمة بمسؤولين مرتبطين بتجارة المخدرات قبل اغتياله
16:30 GMTسوريا تفتح أبوابها أمام الرعايا اللبنانيين اعتبارا من الغد
16:30 GMTالصحة العالمية: "أوميكرون" أسرع انتشارا ويحد من فعالية اللقاحات لكن أعراضه أقل حدة
16:26 GMTترامب يكشف عن نائبه المحتمل لانتخابات الرئاسة في 2024
16:23 GMT"مرسيدس" يحتج بعد فوز فرستابن ببطولة العالم بتفوقه على هاميلتون
16:15 GMTالملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الأمير تميم بن حمد
16:14 GMTرئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان لـ "سبوتنيك": غياب الدولة وراء الصراع الدامي في دارفور
16:10 GMTقتيلان و7 مصابين في جنوب لبنان لدى تشييع أحد عناصر حماس... فيديو
16:10 GMTأكبر طائرة في العالم تقذف طائرة أخرى أسرع من الصوت في السماء... صور وفيديو
16:07 GMTتونس.. خبراء يكشفون السيناريوهات المرتقبة بشأن إلغاء العمل بالدستور
16:06 GMTتركيا تمنح طائرات "درون" للصومال.. والمعارضة تنتقد دور أنقرة العسكري في البلاد
16:02 GMTالكشف عن تفاصيل اتهام رجل أعمال مصري في قضية "الآثار الكبرى"