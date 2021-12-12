https://arabic.sputniknews.com/20211212/قائد-عسكري-إسرائيلي-سابق-يدعو-بلاده-لمهاجة-إيران-دون-أي-تأخير-1053835620.html

قائد عسكري إسرائيلي سابق يدعو بلاده لمهاجة إيران دون أي تأخير

قائد عسكري إسرائيلي سابق يدعو بلاده لمهاجة إيران دون أي تأخير

قال الجنرال عيدو نحوشتان، قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، اليوم الأحد، إن بلاده بحاجة إلى خيار عسكري ضد إيران في ظل التهديد النووي وبدونه. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T07:59+0000

2021-12-12T07:59+0000

2021-12-12T07:59+0000

إسرائيل

بيني غانتس

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال نحوشتان أن الجيش الإسرائيلي قد دشن شعبة أو قسما جديدا لـ"إيران" قبل عامين كاملين، وأن بناء القوة العسكرية المطلوبة لمهاجمة إيران موجودة في الأساس.وتساءل الجنرال الإسرائيلي على مدى فاعلية المزيد من القوة العسكرية الإسرائيلية أمام إيران، خاصة وأن بلاده لديها القدرة العسكرية على ذلك، مطالبا بلاده بمهاجمة إيران كونها في حاجة عسكرية إلى ذلك، سواء في ظل التهديد النووي الإيراني، أو بدونه.وجاءت تصريحات قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق تعليقا على ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بأنه أبلغ الإدارة الأمريكية إصدار أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران.ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء السبت، عن مصدر أمني إسرائيلي أن غانتس قد أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للقيام بخيار عسكري ضد إيران، وهو ما أبلغه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، في هذه الآونة.وأوضحت الصحيفة العبرية أن غانتس قد أوضح للإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك أي تقدم في مباحثات فيينا الجارية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، بدعوى أن الجانب الإيراني "يناور أو يخادع" الأطراف المشاركة في المفاوضات الدائرة في العاصمة النمساوية.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.

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إسرائيل, بيني غانتس