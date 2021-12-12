قادة الجيش العراقي والبيشمركة يتفقون على التحرك لدحر "فلول داعش"

وقال عمر في مقابلة مع قناة "السومرية" العراقية إن الاجتماع الأخير كان مكملا لسلسة الاجتماعات السابقة بين قيادات البيشمركة والجيش العراقي.وأوضح أن الاجتماع عقد مع قادة المحاور الخامس والسادس والسابع والثامن، مضيفا: "اجتماعنا كان جيدا، حيث جرى مع قيادة عمليات نينوى وغرب نينوى وبوجود العمليات المشتركة".وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على تعاون الأطراف المنخرطة بالاجتماع والتنسيق بين القطعات وتنفيذ عمليات مشتركة ضد "فلول الإرهاب"، مؤكدا أن عمليات "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا) بدأت تزداد في المنطقة بما يستوجب التعاون المشترك للقضاء على التنظيم.شهد قضاء مخمور في وقت سابق من اليوم، اجتماعا أمنيا مشتركا بين القوات الاتحادية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وقوات البيشمركة برئاسة رئيس أركان البيشمركة، وبحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية فضلا عن قادة المحاور وقائدي عمليات نينوى وغرب نينوى.
وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على تعاون الأطراف المنخرطة بالاجتماع والتنسيق بين القطعات وتنفيذ عمليات مشتركة ضد "فلول الإرهاب"، مؤكدا أن عمليات "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا) بدأت تزداد في المنطقة بما يستوجب التعاون المشترك للقضاء على التنظيم.
شهد قضاء مخمور في وقت سابق من اليوم، اجتماعا أمنيا مشتركا بين القوات الاتحادية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وقوات البيشمركة برئاسة رئيس أركان البيشمركة، وبحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية فضلا عن قادة المحاور وقائدي عمليات نينوى وغرب نينوى.