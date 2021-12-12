"كتارا" وجهة سياحية وثقافية لسكان قطر وزوارها... صور

الحي اكتسب اسمه من أقدم اسم استخدم للإشارة إلى شبه الجزيرة القطرية في الخرائط الجغرافية منذ عام 150 ميلادي، حيث ظهر لأول مرة في خرائط كلوديوس بطليموس.أما اسم " كتارا" (Katara) فظهر أوائل القرن الثامن عشر الميلادي، وفي خريطة فرنسية لساحل شبه الجزيرة العربية وللبحر والخليج، حيث كُتب اسم كتارا على شكل "Katara" بدلا من "Catara"، واستخدمت هذه التسمية من قبل الجغرافيين منذ صدور خريطة بطليموس عام 150 وحتى عام 1738.وجهة سياحية وثقافيةتحول المكان إلى وجهة سياحية منذ إنشائه في 2008 ليعج بالسكان المحليين والسياح، ويتمبز بشوارعها المتعرجة والمطاعم.بالإضافة لأبراج الحمام المنتصبة عند المدخل، يحتوي على المسرح الروماني والمسرح المكشوف ومسرح دراما إستديوهات كتارا للفن، وأكاديمية قطر للموسيقى، والمركز الثقافي للطفولة، وأوركسترا قطر الفلهارومونية، والمتحف العربي للطوابع، ومركز الفنون البصرية، ومؤسسة الدوحة للأفلام، والجمعية القطرية للفنون التشكيلية، ومجلس الشعراء، بالإضافة إلى جامع كتارا الكبير الذي يعدّ تحفة معمارية.
أحد أهم المعالم الثقافية والسياحية في العاصمة القطرية الدوحة، ويقع على شاطئ الخليج العربي بين لؤلؤة قطر ومنطقة أبراج الدفنة، إنه الحي الثقافي "كتارا".
الحي اكتسب اسمه من أقدم اسم استخدم للإشارة إلى شبه الجزيرة القطرية في الخرائط الجغرافية منذ عام 150 ميلادي، حيث ظهر لأول مرة في خرائط كلوديوس بطليموس.
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أما اسم " كتارا" (Katara) فظهر أوائل القرن الثامن عشر الميلادي، وفي خريطة فرنسية لساحل شبه الجزيرة العربية وللبحر والخليج، حيث كُتب اسم كتارا على شكل "Katara" بدلا من "Catara"، واستخدمت هذه التسمية من قبل الجغرافيين منذ صدور خريطة بطليموس عام 150 وحتى عام 1738.
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وجهة سياحية وثقافية
تحول المكان إلى وجهة سياحية منذ إنشائه في 2008 ليعج بالسكان المحليين والسياح، ويتمبز بشوارعها المتعرجة والمطاعم.
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بالإضافة لأبراج الحمام المنتصبة عند المدخل، يحتوي على المسرح الروماني والمسرح المكشوف ومسرح دراما إستديوهات كتارا للفن، وأكاديمية قطر للموسيقى، والمركز الثقافي للطفولة، وأوركسترا قطر الفلهارومونية، والمتحف العربي للطوابع، ومركز الفنون البصرية، ومؤسسة الدوحة للأفلام، والجمعية القطرية للفنون التشكيلية، ومجلس الشعراء، بالإضافة إلى جامع كتارا الكبير الذي يعدّ تحفة معمارية.