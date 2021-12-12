كنيسة إيطالية تعتذر عن تصريحات أحد الأساقفة بشأن "سانتا" و"كوكا كولا"

وأدلى أسقف نوتو في مدينة صقلية، أنتونيو ستاجليانو، بتصريحه الصادم للأطفال خلال مهرجان للفنون الأسبوع الماضي، بحسب الصحيفة الإيطالية "Il Quotidiano del Sud".وقال ستاجليانو للأطفال خلال احتفال عيد القديس نيكولاس: "لا، إن سانتا ليس حقيقيا، كما أن ملابسه ذات اللون الأحمر تم اختيارها من جانب شركة المياه الغازية "كوكا كولا" للأغراض الدعائية".وفي مقابلة له مع صحيفة "La Repubblica" الإيطالية، قال أنتونيو ستاجليانو إنه أجرى حديثا مع الأطفال "حول الحاجة إلى التمييز بين ما هو حقيقي وما هو ليس كذلك".وأكد في بيان له إنه يريد تسليط الضوء على المعنى الحقيقي لعيد الميلاد، مضيفا أن "التسويق قد سلب الروح الحقيقية للعطلة".وأوضح الأسقف أن "لعيد الميلاد رسالة عطاء"، مضيفا أن ولادة يسوع تعني هذه الرسالة لأنه "وُلِد ليمنح نفسه للبشرية جمعاء"، مشيرا إلى أن هذه الرسالة ضاعت في خضم عملية الاستغلال التجاري.وأضاف أنتونيو ستاجليانو في بيانه للصحيفة الإيطالية: "لقد ظهرت حقيقة حقيقية، وهي أن عيد الميلاد لم يعد ملكا للمسيحيين، لقد أفرغت اللغة نفسها، وجاءت أجواء عيد الميلاد بين الأضواء والتسوق لتحل محل عيد الميلاد".ويحتفل العالم في يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام بعيد الميلاد "الكريسماس"، وهو عيد سنوي لإحياء ذكرى ولادة يسوع المسيح، وفي تلك العطلة يتلقى الأطفال والكبار الهدايا من عائلاتهم وأهاليهم، كما أنهم يكتبون أمنياتهم إلى "سانتا" لكي يحققها لهم.
وقال ستاجليانو للأطفال خلال احتفال عيد القديس نيكولاس: "لا، إن سانتا ليس حقيقيا، كما أن ملابسه ذات اللون الأحمر تم اختيارها من جانب شركة المياه الغازية "كوكا كولا" للأغراض الدعائية".
وفي منشور له عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، قال القس أليساندرو باولينو، مدير الاتصالات في أبرشية نوتو: "أولا وقبل كل شيء، نيابة عن الأسقف، أعرب عن حزني لهذا الإعلان الذي خلق خيبة أمل لدى الصغار، وأريد أن أشدد على أن نوايا أنتونيو ستاجليانو كانت مختلفة تماما".
وفي مقابلة له مع صحيفة "La Repubblica" الإيطالية، قال أنتونيو ستاجليانو إنه أجرى حديثا مع الأطفال "حول الحاجة إلى التمييز بين ما هو حقيقي وما هو ليس كذلك".
وأكد في بيان له إنه يريد تسليط الضوء على المعنى الحقيقي لعيد الميلاد، مضيفا أن "التسويق قد سلب الروح الحقيقية للعطلة".
وأوضح الأسقف أن "لعيد الميلاد رسالة عطاء"، مضيفا أن ولادة يسوع تعني هذه الرسالة لأنه "وُلِد ليمنح نفسه للبشرية جمعاء"، مشيرا إلى أن هذه الرسالة ضاعت في خضم عملية الاستغلال التجاري.
وأضاف أنتونيو ستاجليانو في بيانه للصحيفة الإيطالية: "لقد ظهرت حقيقة حقيقية، وهي أن عيد الميلاد لم يعد ملكا للمسيحيين، لقد أفرغت اللغة نفسها، وجاءت أجواء عيد الميلاد بين الأضواء والتسوق لتحل محل عيد الميلاد".
ويحتفل العالم في يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام بعيد الميلاد "الكريسماس"، وهو عيد سنوي لإحياء ذكرى ولادة يسوع المسيح، وفي تلك العطلة يتلقى الأطفال والكبار الهدايا من عائلاتهم وأهاليهم، كما أنهم يكتبون أمنياتهم إلى "سانتا" لكي يحققها لهم.