https://arabic.sputniknews.com/20211212/كورونا-يضرب-البريميرليغ-1053862464.html

كورونا يضرب البريميرليغ

كورونا يضرب البريميرليغ

أصبح نادي أستون فيلا أحدث ناد إنجليزي يعاني من تفشي فيروس كورونا، حيث أغلق ملعبه التدريبي اليوم الأحد. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T18:36+0000

2021-12-12T18:36+0000

2021-12-12T18:36+0000

الدوري الإنجليزي

توتنهام

البريميرليغ

أستون فيلا

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وخسر فيلا 1-0 أمام ليفربول يوم السبت، ولا يُعرف ما إذا كانت أي من الحالات الإيجابية تخص لاعبي تلك المباراة.ويأمل فيلا في ألا تتأثر مباراته المقررة خارج أرضه مع نورويتش سيتي بعد غد الثلاثاء، بحسب صحيفة "ذا صن".وقالت الصحيفة إن قرار النادي تعليق تدريباته جاء بعدما تأكدت إصابة أحد لاعبيه بالفيروس، إضافة إلى عدد من أفراد الطاقم التدريبي.ويحتل فيلا حاليا المركز 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة بقيادة المدرب ستيفن جيرارد.وتسبب ظهور متحور أوميكرون شديد العدوى في ظهور العديد من الإصابات في مختلف الأندية الإنجليزية.واليوم الأحد، تعطل تدريب فريق مانشستر يونايتد بسبب تفشي COVID-19، وسط مخاوف من أن يهدد ذلك مباراته المقبلة مع برينتفورد ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من البريميرليغ.وتم تأجيل مباريات شيفيلد يونايتد على أرضه ضد كوينز بارك رينجرز يوم الاثنين بسبب تفشي كورونا في نادي غرب لندن.وأخبر كوينز بارك رينجرز، رابطة الدوري الإنجليزي أن العديد من اللاعبين والموظفين عادوا بنتيجة إيجابية ولم يكن لديه أعداد كافية لإنجاز المباراة.والأربعاء الماضي تم الكشف عن أن ثمانية من لاعبي توتنهام وخمسة أعضاء من طاقم مدربه أنطونيو كونتي قد أعادوا اختبارات COVID-19 الإيجابية.ونتيجة لذلك، تم تأجيل مباراتهم في الدوري ضد برايتون أند هوف ألبيون التي كانت مقررة اليوم الأحد.وأمس السبت، تأثر وست بروميتش ألبيون بتفشي الفيروس بشكل كبير حيث ثبتت إصابة أربعة مدافعين قبل المباراة مع ريدينغ.ويواصل الدوري الإنجليزي الممتاز اتباع إرشادات الحكومة فيما يتعلق الأمر بفيروس كورونا.وتنص الإرشادات على أنه حال كانت نتيجة اختبار لاعب أو أحد أعضاء طاقم التدريب إيجابية بالنسبة لمتغير أوميكرون وتم تحديد طاقم العمل أو اللاعبين الآخرين على أنهم جهات اتصال وثيقة، فيجب عليهم جميعا البقاء في المنزل والعزل الذاتي لمدة 10 أيام.وهذا ينطبق أيضا على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.وكان الأمر في السابق هو أن أولئك الذين تلقوا جرعتي تطعيم لن يضطروا إلى عزل أنفسهم حتى لو كانوا على اتصال وثيق بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.كذلك، اعتبارا من هذا الأسبوع، سيحتاج المشجعون إلى إثبات تطعيمهم بجرعتين أو إثبات اختبار سلبي للسماح لهم بالدخول إلى المدرجات بسعة تزيد عن 4000.في الأسبوع الماضي، أكد العملاق الألماني بايرن ميونيخ أن المباريات ستقام مرة أخرى دون جمهور بسبب العدد المتزايد لحالات كوفيد الإيجابية.لن يسمح بايرن ميونيخ للجماهير بالدخول إلى ملعب أليانز أرينا حتى العام المقبل على أقرب تقدير.وتقول تقارير، إن الدوري الإنجليزي الممتاز قد يسير على خطاه الفريق الألماني حيث تخشى الأندية من إغلاق ملاعبها في عيد الميلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20211208/8-إصابات-بكورونا-في-صفوف-نادي-توتنهام-الإنجليزي--1053708637.html

https://arabic.sputniknews.com/20211211/جوارديولا-يطالب-لاعبيه-بالحذر-خلال-احتفالات-عيد-الميلاد-1053805567.html

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الدوري الإنجليزي, توتنهام, البريميرليغ, أستون فيلا