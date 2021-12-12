تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211212/كيف-نشرب-الماء-بالشكل-الصحيح-وفق-الأيورفيدا؟-1053865890.html
كيف نشرب الماء بالشكل الصحيح وفق الأيورفيدا؟
كيف نشرب الماء بالشكل الصحيح وفق الأيورفيدا؟
يحتاج جسمنا إلى الماء لطرد السموم، ونقل المغذيات والأكسجين إلى الخلايا، والحفاظ على صحة بشرتنا وتليين مفاصلنا. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T20:25+0000
2021-12-12T20:25+0000
الماء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104447/01/1044470193_17:0:1903:1061_1920x0_80_0_0_d830c9ba394acf6f9dad41135e810e5e.jpg
ولكن وفق الأيورفيدا (منظومة تعاليم الطب الهندي القديم) لا يمكن للمرء الاستفادة من جميع فوائد شرب كميات كافية من الماء إلا إذا شربه بشكل صحيح، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".كيف يمكن للماء أن يعطل عملية الهضم؟الهضم السليم للطعام ضروري لامتصاص العناصر الغذائية. وعندما تشرب الكثير من الماء قبل بدء الوجبة، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف صحة الجهاز الهضمي، كذلك قد يؤدي شرب الماء بانتظام أثناء الوجبة أيضا إلى الإصابة بالسمنة، كما تشير الأيورفيدا.ما هي الطريقة الصحيحة لشرب الماء؟بداية، عليك عدم شرب كوب من الماء دفعة واحدة، بل اشربه ببطء رشفة تلو الأخرى.ثانيا، لا تشرب الماء مباشرة قبل تناول وجبتك أو بعدها، فهذا يمكن أن يخفف من العصارة الهضمية، مما يجعل من الصعب على نظامك الهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام.إذا كنت تشعر بالعطش، اشرب الماء قبل 30 دقيقة من موعد وجبتك أو انتظر لمدة 30 دقيقة بعد تناول الوجبة.وإذا شعرت بالعطش أثناء تناول وجبة، فاشرب 1-2 رشفة من الماء وليس كوبا كاملا.كذلك يمكن لشرب الماء الدافئ تحسين عملية الهضم، بشكل يفوق الماء البارد.لماذا لا يجب أن تشرب الماء وأنت في وضع الوقوف؟عندما تقف وتشرب كوبا من الماء، فإنك تعرض نفسك لخطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية.ماذا يحدث عندما تشرب الماء واقفا؟عندما تشرب الماء أثناء الوقوف، يصل بسرعة إلى القولون ولا تستفيد منه باقي أعضاء الجسم، وينتج عن هذا ترسب السموم من الكلى والمثانة. علاوة على ذلك، فإن شرب الماء لا يروي عطشك حقا في هذا الوضع.
https://arabic.sputniknews.com/20211030/4-مخاطر-صحية-لشرب-الماء-أثناء-الوقوف-من-بينها-زيادة-السموم-1050575246.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104447/01/1044470193_252:0:1667:1061_1920x0_80_0_0_31614bc332cb2fc099bd5c0fff5f6da4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الماء

كيف نشرب الماء بالشكل الصحيح وفق الأيورفيدا؟

20:25 GMT 12.12.2021
CC0 / congerdesign / زجاجة مياه
زجاجة مياه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
CC0 / congerdesign /
تابعنا عبر
يحتاج جسمنا إلى الماء لطرد السموم، ونقل المغذيات والأكسجين إلى الخلايا، والحفاظ على صحة بشرتنا وتليين مفاصلنا.
ولكن وفق الأيورفيدا (منظومة تعاليم الطب الهندي القديم) لا يمكن للمرء الاستفادة من جميع فوائد شرب كميات كافية من الماء إلا إذا شربه بشكل صحيح، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".
رجيم - شرب الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2021
4 مخاطر صحية لشرب الماء أثناء الوقوف... من بينها زيادة السموم
30 أكتوبر, 11:35 GMT
كيف يمكن للماء أن يعطل عملية الهضم؟
الهضم السليم للطعام ضروري لامتصاص العناصر الغذائية. وعندما تشرب الكثير من الماء قبل بدء الوجبة، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف صحة الجهاز الهضمي، كذلك قد يؤدي شرب الماء بانتظام أثناء الوجبة أيضا إلى الإصابة بالسمنة، كما تشير الأيورفيدا.
ما هي الطريقة الصحيحة لشرب الماء؟
بداية، عليك عدم شرب كوب من الماء دفعة واحدة، بل اشربه ببطء رشفة تلو الأخرى.
ثانيا، لا تشرب الماء مباشرة قبل تناول وجبتك أو بعدها، فهذا يمكن أن يخفف من العصارة الهضمية، مما يجعل من الصعب على نظامك الهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام.
إذا كنت تشعر بالعطش، اشرب الماء قبل 30 دقيقة من موعد وجبتك أو انتظر لمدة 30 دقيقة بعد تناول الوجبة.
وإذا شعرت بالعطش أثناء تناول وجبة، فاشرب 1-2 رشفة من الماء وليس كوبا كاملا.
كذلك يمكن لشرب الماء الدافئ تحسين عملية الهضم، بشكل يفوق الماء البارد.
لماذا لا يجب أن تشرب الماء وأنت في وضع الوقوف؟
عندما تقف وتشرب كوبا من الماء، فإنك تعرض نفسك لخطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية.
ماذا يحدث عندما تشرب الماء واقفا؟
عندما تشرب الماء أثناء الوقوف، يصل بسرعة إلى القولون ولا تستفيد منه باقي أعضاء الجسم، وينتج عن هذا ترسب السموم من الكلى والمثانة. علاوة على ذلك، فإن شرب الماء لا يروي عطشك حقا في هذا الوضع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:47 GMTالنيابة العامة المصرية توجه للمتهم بقتل 4 طلاب في حادث مروري تهمة "القتل الخطأ"
21:45 GMTمصطفى شعبان يكشف لأول مرة حقيقة خلافه مع محمد رمضان بسبب "ملوك الجدعنة"... فيديو
21:40 GMTالخارجية اللبنانية: حريصون على ألا تكون بلادنا مقرا للتطاول على البحرين
21:31 GMTالإنفاق العسكري السعودي ينخفض 10.2% في عام 2022
21:19 GMTإصابة رئيس جنوب أفريقيا بـ"كوفيد-19" ونقل سلطاته لنائبه
21:14 GMTولي العهد السعودي يعلق على إقرار ميزانية المملكة للعام الجديد
21:12 GMT"حماس" تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية مقتل 3 من عناصرها خلال جنازة بجنوب لبنان
21:06 GMTاللجنة المنظمة لكأس العرب تكشف عن أهم أرقام البطولة... بيع 476 ألف تذكرة
21:03 GMTزوجة يوسف دندش تخرج عن صمتها بعد صورته مع شيرين... منافق كان عاوز يقتلني وخاطف ولادي
20:58 GMTزاخاروفا: دول غربية نقلت مسلحين مدربين إلى أوكرانيا
20:57 GMTالأرصاد المصرية تعلن انخفاضا في درجات الحرارة الأيام المقبلة
20:46 GMTرئيس وزراء إسرائيل يصل أبوظبي في زيارة هي الأولى من نوعها... فيديو
20:44 GMTمسؤول أمريكي: الولايات المتحدة لا تمثل أي تهديد لأي دولة
20:32 GMTمجلة علمية: أكبر كلمة يمكن مشاهدتها من الفضاء هي اسم عربي... صور وفيديو
20:29 GMTبايدن يكافح انبعاثات الكربون بشراء 600 ألف سيارة كهربائية
20:25 GMTكيف نشرب الماء بالشكل الصحيح وفق الأيورفيدا؟
19:59 GMTالسعودية تقر ميزانية 2022... والملك سلمان يصدر توجيها إلى مجلس الوزراء
19:55 GMTرئيس وزراء بولندا يناقش مع المستشار الألماني إمكانية فرض عقوبات مستقبلية ضد بيلاروس
19:51 GMTالسعودية بصدد عقد أولى ورش استمطار السحب
19:47 GMTملك الأردن يتحدث عن هدف يجب مواصلة العمل من أجله