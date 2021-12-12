https://arabic.sputniknews.com/20211212/كيف-نشرب-الماء-بالشكل-الصحيح-وفق-الأيورفيدا؟-1053865890.html

كيف نشرب الماء بالشكل الصحيح وفق الأيورفيدا؟

كيف نشرب الماء بالشكل الصحيح وفق الأيورفيدا؟

يحتاج جسمنا إلى الماء لطرد السموم، ونقل المغذيات والأكسجين إلى الخلايا، والحفاظ على صحة بشرتنا وتليين مفاصلنا. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

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الماء

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ولكن وفق الأيورفيدا (منظومة تعاليم الطب الهندي القديم) لا يمكن للمرء الاستفادة من جميع فوائد شرب كميات كافية من الماء إلا إذا شربه بشكل صحيح، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".كيف يمكن للماء أن يعطل عملية الهضم؟الهضم السليم للطعام ضروري لامتصاص العناصر الغذائية. وعندما تشرب الكثير من الماء قبل بدء الوجبة، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف صحة الجهاز الهضمي، كذلك قد يؤدي شرب الماء بانتظام أثناء الوجبة أيضا إلى الإصابة بالسمنة، كما تشير الأيورفيدا.ما هي الطريقة الصحيحة لشرب الماء؟بداية، عليك عدم شرب كوب من الماء دفعة واحدة، بل اشربه ببطء رشفة تلو الأخرى.ثانيا، لا تشرب الماء مباشرة قبل تناول وجبتك أو بعدها، فهذا يمكن أن يخفف من العصارة الهضمية، مما يجعل من الصعب على نظامك الهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام.إذا كنت تشعر بالعطش، اشرب الماء قبل 30 دقيقة من موعد وجبتك أو انتظر لمدة 30 دقيقة بعد تناول الوجبة.وإذا شعرت بالعطش أثناء تناول وجبة، فاشرب 1-2 رشفة من الماء وليس كوبا كاملا.كذلك يمكن لشرب الماء الدافئ تحسين عملية الهضم، بشكل يفوق الماء البارد.لماذا لا يجب أن تشرب الماء وأنت في وضع الوقوف؟عندما تقف وتشرب كوبا من الماء، فإنك تعرض نفسك لخطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية.ماذا يحدث عندما تشرب الماء واقفا؟عندما تشرب الماء أثناء الوقوف، يصل بسرعة إلى القولون ولا تستفيد منه باقي أعضاء الجسم، وينتج عن هذا ترسب السموم من الكلى والمثانة. علاوة على ذلك، فإن شرب الماء لا يروي عطشك حقا في هذا الوضع.

https://arabic.sputniknews.com/20211030/4-مخاطر-صحية-لشرب-الماء-أثناء-الوقوف-من-بينها-زيادة-السموم-1050575246.html

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الماء