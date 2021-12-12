https://arabic.sputniknews.com/20211212/لأول-مرة-منتخب-الشباب-الإسرائيلي-لكرة-القدم-يلتقي-نظيره-الإماراتي-الليلة-1053860239.html

لأول مرة... منتخب الشباب الإسرائيلي لكرة القدم يلتقي نظيره الإماراتي الليلة

لأول مرة... منتخب الشباب الإسرائيلي لكرة القدم يلتقي نظيره الإماراتي الليلة

قالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن منتخب الشباب الإسرائيلي لكرة القدم، سيخوض الليلة مباراة ودية "تاريخية" مع نظيره الإماراتي في مدينة نتانيا وسط إسرائيل. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T17:07+0000

2021-12-12T17:07+0000

2021-12-12T17:07+0000

الإمارات

كرة القدم

محمد بن زايد

نفتالي بينيت

إسرائيل

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ونقلت القناة عن رئيس اتحاد الكرة الإسرائيلي أورين حسون "بالنسبة لنا، لقد فزنا بالفعل بحقيقة أن المباراة أقيمت. نتمنى أن نلعب ضد المزيد من الدول العربية قريبا مثل المغرب".وأضاف: "أعتقد أن الفريقين متساوين للغاية في قدراتهما، على الرغم من أن الإمارات ربما تكون أفضل قليلا على الورق".وتابع حسون: "لكننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز، على الرغم من أننا نريدهم (المنتخب الإماراتي) أيضا أن يستمتعوا كثيرا في إسرائيل".من جانبه، قال مدرب منتخب الشاب الإسرائيلي أوفير حاييم "أنا متحمس جدا، الوقوف في النشيد الوطني هو ذروة ما لدينا، وهو أمر مثير للغاية، ونأمل بشدة أن نحقق نتيجة جيدة. . إنه تاريخ بالنسبة لنا.. تاريخ في دولة اسرائيل".وتتزامن تلك المباراة الأولى من نوعها، مع زيارة هي الأولى من نوعها أيضا يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى الإمارات.وفي وقت سابق اليوم، قال بينيت قبيل إقلاع طائرته إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي: " أبدأ الآن أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة".وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر: "الإمكانات الكامنة في الشراكة بين إسرائيل والإمارات هائلة. معا، لدينا فرصة حقيقية لخلق شرق أوسط مستقر ومزدهر وأقوى. وهذه ليست سوى البداية".وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، رئيس وزراء إسرائيل إلى زيارة الإمارات، للمرة الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/بينيت-قبيل-انطلاقه-للإمارات-ليست-هذه-سوى-البداية-صورة-1053854625.html

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الإمارات, كرة القدم, محمد بن زايد, نفتالي بينيت, إسرائيل