لماذا تصر الولايات المتحدة على إبقاء جزء من قواتها في العراق؟
لماذا تصر الولايات المتحدة على إبقاء جزء من قواتها في العراق؟
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن بلاده ستشهد بعد أيام انسحاب جميع القوات القتالية للتحالف الدولي في نطاق الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأميركي.فلماذا يؤكد الجانبان العراقي والأمريكي على مسألة الانسحاب رغم بقاء جزء كبير من القوات الأميركية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" عبر أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والمحلل السياسي، عبد الأمير المجر:وتابع المجر قائلا بأنه "قد يكون هناك انسحابا لبعض القطعات أو إعادة انتشار، فخروج ألف أو خمسمائة جندي لا يعني انسحابا كاملاً، ذلك أن الحكومة العراقية وكذلك المؤسسة العسكرية يؤكدان على ضرورة تواجد القوات الأمريكية من أجل الدعم العسكري والاستخباري".وأضاف المجر أن التفاصيل في الملف الصوتي المرفق…إعداد وتقديم ضياء حسون.
أكد تقرير لصحيفة واشنطن اكزامنر الأمريكية، أنه ورغم انتهاء المهام القتالية للجيش الأمريكي في العراق، وإعلان الانسحاب ولو بشكل ظاهري بعد سبع سنوات على بدء الحرب على "داعش" (المحظور في روسيا)، لكن الواقع يظهر أن تلك القوات باقية على الأراضي العراقية بحجة المشورة وتقديم المساعدة بحسب مزاعم البنتاغون.
إنه "إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من العراق تلبية لرغبة قوى موالية لإيران، معنى ذلك أن أمريكا قد هُزمت أمام إيران، لذا لن تنسحب الولايات المتحدة من العراق، كي لا تخلي الساحة لإيران، إنما ستبقي على مستشارين عسكريين، وهؤلاء المستشارون بحاجة إلى قوات أمريكية لحمايتهم، أي بمعنى سيبقى هنالك جيش أمريكي من الصعوبة بمكان معرفة عدده، وأنا أعتقد أن أمريكا لن تنسحب من العراق، إلا بعد أن يتأكدوا أن نفوذ إيران قد انتهي في العراق".
وتابع المجر قائلا بأنه "قد يكون هناك انسحابا لبعض القطعات أو إعادة انتشار، فخروج ألف أو خمسمائة جندي لا يعني انسحابا كاملاً، ذلك أن الحكومة العراقية وكذلك المؤسسة العسكرية يؤكدان على ضرورة تواجد القوات الأمريكية من أجل الدعم العسكري والاستخباري".
وأضاف المجر أن
"العملية السياسية في العراق في السابق لم تكن وفق مزاج الولايات المتحدة، بسبب وجود التوجه الديني وسيطرة المليشيات ورجال الدين، لذا لم تستطع أمريكا مغادرة العراق، كما لم تستطع تقوية الحكومة العراقية، كونها كانت مدعومة من إيران، لكن المعادلة تغيرت بعد ثورة تشرين، إذ جاءت حكومة غير موالية لإيران، وجاء مزاج شعبي آخر تحاول الولايات المتحدة الاستفادة منه".