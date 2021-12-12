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https://arabic.sputniknews.com/20211212/ليتوانيا-تستقبل-شحنة-روسية-ثانية-من-الغاز-الطبيعي-المسال-1053855412.html
ليتوانيا تستقبل شحنة روسية ثانية من الغاز الطبيعي المسال
ليتوانيا تستقبل شحنة روسية ثانية من الغاز الطبيعي المسال
وصلت ناقلة ثانية تحمل شحنة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، إلي ليتوانيا اليوم الأحد، قادمة من روسيا، بعد أيام من وصول شحنة أولى. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T15:24+0000
2021-12-12T15:24+0000
2021-12-12T15:24+0000
روسيا
اقتصاد
ليتوانيا
الغاز الطبيعي المسال
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فيلنيوس- سبوتنيك. وفقا لبيانات بوابة "مارين ترافيك"، غادرت ناقلة الغاز "كورال فونجيا" الميناء الروسي في بلدة فيسوتسك، يوم السبت، ووصلت إلى ميناء كلايبيدا في ليتوانيا، يوم الأحد.وقال موقع "مارين ترافيك" لتعقب الحركة البحرية، إن السفينة موجودة حاليا في ميناء كلايبيدا بعد رحلة لمدة يوم واحد و9 ساعات قادمة من ميناء فيسوتسك.ووفقا للجدول الزمني الذي نشرته الشركة المشغلة للنفط والغاز الطبيعي المسال في ليتوانيا، " كلايبيدوس نفتا"، كان من المتوقع أن تنقل السفينة 9500 متر مكعب (335 ألف قدما مكعبا) من الوقود.واكتملت الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال القادمة من روسيا، الأسبوع الماضي، تتلقى ليتوانيا بانتظام الغاز الطبيعي المسال من النرويج وروسيا.
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روسيا, اقتصاد, ليتوانيا, الغاز الطبيعي المسال
ليتوانيا تستقبل شحنة روسية ثانية من الغاز الطبيعي المسال
وصلت ناقلة ثانية تحمل شحنة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، إلي ليتوانيا اليوم الأحد، قادمة من روسيا، بعد أيام من وصول شحنة أولى.
فيلنيوس-
سبوتنيك
. وفقا لبيانات بوابة "مارين ترافيك"، غادرت ناقلة الغاز "كورال فونجيا" الميناء الروسي في بلدة فيسوتسك، يوم السبت، ووصلت إلى ميناء كلايبيدا في ليتوانيا، يوم الأحد.
وقال موقع "مارين ترافيك" لتعقب الحركة البحرية، إن السفينة موجودة حاليا في ميناء كلايبيدا بعد رحلة لمدة يوم واحد و9 ساعات قادمة من ميناء فيسوتسك.
ووفقا للجدول الزمني الذي نشرته الشركة المشغلة للنفط والغاز الطبيعي المسال في ليتوانيا، " كلايبيدوس نفتا"، كان من المتوقع أن تنقل السفينة 9500 متر مكعب (335 ألف قدما مكعبا) من الوقود.
واكتملت الشحنة الأولى من
الغاز الطبيعي
المسال القادمة من روسيا، الأسبوع الماضي، تتلقى ليتوانيا بانتظام الغاز الطبيعي المسال من النرويج وروسيا.