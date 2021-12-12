مايكروسوفت تحذر ملايين المستخدمين لنظامي ويندوز 10 و11

وقال موقع "bleepingcomputer" إن شركة مايكروسوفت أطلقت تحديثات الأمان للثغرات الأمنية التي تستهدف مستخدمي ويندوز 10 و11، إلا أن اثنين من هذه التصحيحات لم يقضيا على الثغرات، ما دفع الشركة لتحذير المستخدمين.وكشف الباحث الأمني عبد الحميد الناصري عن الثغرة الأمنية استغلها متسللون، وقال الباحث إن الثغرة الأمنية تجاوزت عيبا سابقا، كانت الشركة قد اعتقدت إنها عالجته في نوفمبر/تشرين الثاني.وقالت مايكروسوفت إنها على دراية بالثغرة الحديثة، مؤكدة إنها ستقول ما هو ضروري للحفاظ على سلامة العملاء وحمايتهم، لكن لسوء الحظ، فإن القيام بما هو ضروري يستغرق وقتا، حيث أنه مر ما يقرب من ثلاثة أسابيع منذ اكتشاف الثغرة الأمنية لأول مرة.يشار إلى أنه يتعين جميع مستخدمي مايكروسوفت، التسجيل للحصول على حساب 0patch، وتثبيت التحميل الخاص به، قبل أن يتم إصلاح الثغرة في التحديث الجديد.
وجهت شركة مايكروسوفت الأمريكية، تحذيرا إلى الملايين من مستخدمي ويندوز 10 و11 بسبب وجود ثغرات أمنية تهدد خصوصية المستخدمين.
وقال موقع "bleepingcomputer" إن شركة مايكروسوفت أطلقت تحديثات الأمان للثغرات الأمنية التي تستهدف مستخدمي ويندوز 10 و11، إلا أن اثنين من هذه التصحيحات لم يقضيا على الثغرات، ما دفع الشركة لتحذير المستخدمين.
وكشف الباحث الأمني عبد الحميد الناصري عن الثغرة الأمنية استغلها متسللون، وقال الباحث إن الثغرة الأمنية تجاوزت عيبا سابقا، كانت الشركة قد اعتقدت إنها عالجته في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت مايكروسوفت إنها على دراية بالثغرة الحديثة، مؤكدة إنها ستقول ما هو ضروري للحفاظ على سلامة العملاء وحمايتهم، لكن لسوء الحظ، فإن القيام بما هو ضروري يستغرق وقتا، حيث أنه مر ما يقرب من ثلاثة أسابيع منذ اكتشاف الثغرة الأمنية لأول مرة.
يشار إلى أنه يتعين جميع مستخدمي مايكروسوفت، التسجيل للحصول على حساب 0patch، وتثبيت التحميل الخاص به، قبل أن يتم إصلاح الثغرة في التحديث الجديد.