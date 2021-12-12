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https://arabic.sputniknews.com/20211212/متسابقات-ملكة-جمال-الكون-2021-يأخذن-استراحة-من-البروفات-لاستكشاف-إيلات-تحت-الماء--1053841639.html
متسابقات "ملكة جمال الكون 2021" يأخذن استراحة من البروفات لاستكشاف إيلات تحت الماء
متسابقات "ملكة جمال الكون 2021" يأخذن استراحة من البروفات لاستكشاف إيلات تحت الماء
نشرت الجهة المنظمة لمسابقة "ملكة جمال الكون" على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، فيديو يظهر كيف تستمتع المشاركات بوقتهن خلال رحلة استجمام في... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T10:46+0000
2021-12-12T10:56+0000
العالم
اسرائيل
ملكة جمال الكون
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يذكر أن إسرائيل تستضيف في هذه الأيام إحدى أعرق مسابقات الجمال، "ملكة جمال الكون 2021" بنسختها الـ70.
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العالم, اسرائيل, ملكة جمال الكون

متسابقات "ملكة جمال الكون 2021" يأخذن استراحة من البروفات لاستكشاف إيلات تحت الماء

10:46 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 10:56 GMT 12.12.2021)
© REUTERS / Ammar Awadالمشاركات في مسابقة "ملكة جمال الكون" أثناء زيارة للبحر الميت، جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية، 4 ديسمبر 2021 قبل حدث ملكة جمال الكون بنسخته الـ70، الذي سينعقد في منتجع إيلات على البحر الأحمر في إسرائيل بتاريخ 12 ديسمبر.
المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون أثناء زيارة للبحر الميت، جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية، 4 ديسمبر 2021 قبل حدث ملكة جمال الكون بنسخته الـ70، الذي سينعقد في منتجع إيلات على البحر الأحمر في إسرائيل بتاريخ 12 ديسمبر. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / Ammar Awad
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نشرت الجهة المنظمة لمسابقة "ملكة جمال الكون" على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، فيديو يظهر كيف تستمتع المشاركات بوقتهن خلال رحلة استجمام في "إيلات"، تضمنت عدة نشاطات منها السباحة مع الدلافين والغطس في الشعاب المرجانية.
يذكر أن إسرائيل تستضيف في هذه الأيام إحدى أعرق مسابقات الجمال، "ملكة جمال الكون 2021" بنسختها الـ70.
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