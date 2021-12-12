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مجموعة السبع: قلقون من سياسات الصين الاقتصادية "القسرية"
مجموعة السبع: قلقون من سياسات الصين الاقتصادية "القسرية"
أعربت مجموعة السبع الصناعية عن قلقها من سياسات الصين الاقتصادية التي وصفتها بـ "القسرية". 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T10:31+0000
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مجموعة السبع الكبار
الصين
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وحسب تصريحات نقلتها رويترز عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اليوم الأحد، فإن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قلقة من السياسات الاقتصادية "القسرية" للصين.وقالت تروس في مؤتمر صحفي لمجموعة السبع في ليفربول: "لقد أوضحنا في هذا الاجتماع نهاية الأسبوع أننا قلقون بشأن السياسات الاقتصادية القسرية للصين".وتضم مجموعة الدول السبع كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة، ويشارك في اجتماعاتها أيضا ممثل عن الاتحاد الأوروبي بوصفه تكتلا.ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين الذين حضروا اجتماع ليفربول، وجود "مناقشات مكثفة للغاية خاصة بشأن الصين".وكان اقتصاد الصين في عام 1979 أصغر من اقتصاد إيطاليا، ولكن بعد الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وإدخال إصلاحات السوق، أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهي رائدة عالميًا في مجموعة من التقنيات الجديدة، وهناك خلافات أيديولوجية بينها وبين الغرب وأمريكا، إضافة إلى خلافات المصالح الاقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20210613/الصين-لـ-مجموعة-السبع-عدة-دول-لن-تقرر-مصير-العالم-1049236186.html
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مجموعة السبع الكبار, الصين

مجموعة السبع: قلقون من سياسات الصين الاقتصادية "القسرية"

10:31 GMT 12.12.2021
© AP Photo / Leon Nealقادة دول مجموعة السبع الاقتصادية يونيو 2021
قادة دول مجموعة السبع الاقتصادية يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Leon Neal
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أعربت مجموعة السبع الصناعية عن قلقها من سياسات الصين الاقتصادية التي وصفتها بـ "القسرية".
وحسب تصريحات نقلتها رويترز عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اليوم الأحد، فإن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قلقة من السياسات الاقتصادية "القسرية" للصين.
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وقالت تروس في مؤتمر صحفي لمجموعة السبع في ليفربول: "لقد أوضحنا في هذا الاجتماع نهاية الأسبوع أننا قلقون بشأن السياسات الاقتصادية القسرية للصين".
وأكدت أن ما تريد المجموعة القيام به هو "الوصول إلى الاستثمار، والوصول إلى التجارة الاقتصادية، والديمقراطيات متشابهة التفكير والمحبّة للحرية".
وتضم مجموعة الدول السبع كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة، ويشارك في اجتماعاتها أيضا ممثل عن الاتحاد الأوروبي بوصفه تكتلا.
ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين الذين حضروا اجتماع ليفربول، وجود "مناقشات مكثفة للغاية خاصة بشأن الصين".
وتعتبر عودة ظهور الصين كقوة عالمية رائدة أحد أهم الأحداث الجيوسياسية في الآونة الأخيرة.
وكان اقتصاد الصين في عام 1979 أصغر من اقتصاد إيطاليا، ولكن بعد الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وإدخال إصلاحات السوق، أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهي رائدة عالميًا في مجموعة من التقنيات الجديدة، وهناك خلافات أيديولوجية بينها وبين الغرب وأمريكا، إضافة إلى خلافات المصالح الاقتصادية.
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