مجموعة السبع: قلقون من سياسات الصين الاقتصادية "القسرية"

وحسب تصريحات نقلتها رويترز عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اليوم الأحد، فإن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قلقة من السياسات الاقتصادية "القسرية" للصين.وقالت تروس في مؤتمر صحفي لمجموعة السبع في ليفربول: "لقد أوضحنا في هذا الاجتماع نهاية الأسبوع أننا قلقون بشأن السياسات الاقتصادية القسرية للصين".وتضم مجموعة الدول السبع كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة، ويشارك في اجتماعاتها أيضا ممثل عن الاتحاد الأوروبي بوصفه تكتلا.ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين الذين حضروا اجتماع ليفربول، وجود "مناقشات مكثفة للغاية خاصة بشأن الصين".وكان اقتصاد الصين في عام 1979 أصغر من اقتصاد إيطاليا، ولكن بعد الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وإدخال إصلاحات السوق، أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهي رائدة عالميًا في مجموعة من التقنيات الجديدة، وهناك خلافات أيديولوجية بينها وبين الغرب وأمريكا، إضافة إلى خلافات المصالح الاقتصادية.
وتضم مجموعة الدول السبع كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة، ويشارك في اجتماعاتها أيضا ممثل عن الاتحاد الأوروبي بوصفه تكتلا.
ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين الذين حضروا اجتماع ليفربول، وجود "مناقشات مكثفة للغاية خاصة بشأن الصين".
وتعتبر عودة ظهور الصين كقوة عالمية رائدة أحد أهم الأحداث الجيوسياسية في الآونة الأخيرة.
وكان اقتصاد الصين في عام 1979 أصغر من اقتصاد إيطاليا، ولكن بعد الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وإدخال إصلاحات السوق، أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهي رائدة عالميًا في مجموعة من التقنيات الجديدة، وهناك خلافات أيديولوجية بينها وبين الغرب وأمريكا، إضافة إلى خلافات المصالح الاقتصادية.