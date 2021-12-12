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مسؤول في قطاع الصحة الأردني: تلقي جرعتين من اللقاح لا يكفي... فيديو
مسؤول في قطاع الصحة الأردني: تلقي جرعتين من اللقاح لا يكفي... فيديو
أكد مسؤول أردني أن تلقي جرعتين من اللقاح لا يكفي لاكتساب مناعة دائمة ضد فيروس كورونا. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T12:42+0000
2021-12-12T12:42+0000
اخبار الاردن اليوم
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب تصريحات لقناة المملكة الأردنية أكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، اليوم الأحد، أن "تلقي جرعتين من اللقاح لا يكفي للحفاظ على المناعة ضد فيروس كورونا".وقال: "يجب التوجه لأخذ الجرعة الثالثة لما لها من أهمية في المحافظة على المناعة".وأشار حجاوي إلى وجود تخوفات من انتشار المتحور الجديد "أوميكرون"، لافتا إلى أن هذه التخوفات تخص ارتفاع الإصابات.وقال: "نخشى أن تكون سرعة انتشار متحور أوميكرون عبئاً في ارتفاع الإصابات".وأوضح أن اكتشاف مصدر العدوى لمتحور"أوميكرون"، وتتبع الحالات هو الأهم في هذه المرحلة، لافتا إلى أن الارتفاع الاخير الذي شهدته المملكة سببه متحور دلتا وليس أوميكرون.
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اخبار الاردن اليوم, سلالة كورونا الجديدة

مسؤول في قطاع الصحة الأردني: تلقي جرعتين من اللقاح لا يكفي... فيديو

12:42 GMT 12.12.2021
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDكورونا في الأردن
كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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أكد مسؤول أردني أن تلقي جرعتين من اللقاح لا يكفي لاكتساب مناعة دائمة ضد فيروس كورونا.
وحسب تصريحات لقناة المملكة الأردنية أكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، اليوم الأحد، أن "تلقي جرعتين من اللقاح لا يكفي للحفاظ على المناعة ضد فيروس كورونا".
وقال: "يجب التوجه لأخذ الجرعة الثالثة لما لها من أهمية في المحافظة على المناعة".
وأشار حجاوي إلى وجود تخوفات من انتشار المتحور الجديد "أوميكرون"، لافتا إلى أن هذه التخوفات تخص ارتفاع الإصابات.
وقال: "نخشى أن تكون سرعة انتشار متحور أوميكرون عبئاً في ارتفاع الإصابات".
وأوضح أن اكتشاف مصدر العدوى لمتحور"أوميكرون"، وتتبع الحالات هو الأهم في هذه المرحلة، لافتا إلى أن الارتفاع الاخير الذي شهدته المملكة سببه متحور دلتا وليس أوميكرون.
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