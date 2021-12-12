https://arabic.sputniknews.com/20211212/مصدر-بالأهلي-يكشف-موقف-حمدي-فتحي-من-المشاركة-في-السوبر-الأفريقي-1053855243.html

مصدر بالأهلي يكشف موقف حمدي فتحي من المشاركة في السوبر الأفريقي

مصدر بالأهلي يكشف موقف حمدي فتحي من المشاركة في السوبر الأفريقي

كشف مصدر بالنادي الأهلي المصري موقف نجم الفريق الأول حمدي فتحي من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T15:23+0000

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رياضة

ماتش الأهلي اليوم

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ونقل موقع "الوطن سبورت" عن مصدر داخل الجهاز الفني في الأهلي، قوله إن اللاعب تواصل مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وأطلعه على تطورات إصابته التي تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر أمام الأردن، في ربع نهائي بطولة كأس العرب.وأضاف المصدر أن حمدي فتحي خضع للأشعة على العضلة الخلفية أمس، بعد انتهاء المباراة، وأثبتت أنه يعاني من شد في العضلة الخلفية، وستحدد مدة غيابه وفقا للبرنامج المخصص له. وأوضح أنه تقرر غيابه عن المباراة المقبلة أمام تونس في نصف نهائي بطولة كأس العرب، على أن يحسم موقفه من المشاركة في اللقاء النهائي، حال تأهل الفراعنة.وأكد المصدر أن حمدي فتحي سيلحق بمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي، المقرر إقامته يوم 22 ديسمبر الجاري، في المباراة التي ستقام بقطر.ويحمل الأهلي لقب النسخة الماضية بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.ويخوض الأهلي المباراة بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا 2021، للمرة العاشرة في تاريخه والثانية تواليا، في أعقاب فوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 3-0 في الدور النهائي.في المقابل، يسجل الرجاء حضورا في السوبر الأفريقي للمرة الثانية خلال آخر 4 سنوات، بعد فوزه بكأس الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل الجزائري 2-1.

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رياضة, ماتش الأهلي اليوم