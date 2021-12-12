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https://arabic.sputniknews.com/20211212/مصدر-بالأهلي-يكشف-موقف-حمدي-فتحي-من-المشاركة-في-السوبر-الأفريقي-1053855243.html
مصدر بالأهلي يكشف موقف حمدي فتحي من المشاركة في السوبر الأفريقي
مصدر بالأهلي يكشف موقف حمدي فتحي من المشاركة في السوبر الأفريقي
كشف مصدر بالنادي الأهلي المصري موقف نجم الفريق الأول حمدي فتحي من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T15:23+0000
2021-12-12T15:23+0000
رياضة
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ونقل موقع "الوطن سبورت" عن مصدر داخل الجهاز الفني في الأهلي، قوله إن اللاعب تواصل مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وأطلعه على تطورات إصابته التي تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر أمام الأردن، في ربع نهائي بطولة كأس العرب.وأضاف المصدر أن حمدي فتحي خضع للأشعة على العضلة الخلفية أمس، بعد انتهاء المباراة، وأثبتت أنه يعاني من شد في العضلة الخلفية، وستحدد مدة غيابه وفقا للبرنامج المخصص له. وأوضح أنه تقرر غيابه عن المباراة المقبلة أمام تونس في نصف نهائي بطولة كأس العرب، على أن يحسم موقفه من المشاركة في اللقاء النهائي، حال تأهل الفراعنة.وأكد المصدر أن حمدي فتحي سيلحق بمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي، المقرر إقامته يوم 22 ديسمبر الجاري، في المباراة التي ستقام بقطر.ويحمل الأهلي لقب النسخة الماضية بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.ويخوض الأهلي المباراة بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا 2021، للمرة العاشرة في تاريخه والثانية تواليا، في أعقاب فوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 3-0 في الدور النهائي.في المقابل، يسجل الرجاء حضورا في السوبر الأفريقي للمرة الثانية خلال آخر 4 سنوات، بعد فوزه بكأس الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل الجزائري 2-1.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/الاتحاد-الأفريقي-لكرة-القدم-يعلن-رسميا-موعد-ومكان-مباراة-الأهلي-والرجاء-1053781243.html
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رياضة, ماتش الأهلي اليوم

مصدر بالأهلي يكشف موقف حمدي فتحي من المشاركة في السوبر الأفريقي

15:23 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / -
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كشف مصدر بالنادي الأهلي المصري موقف نجم الفريق الأول حمدي فتحي من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.
ونقل موقع "الوطن سبورت" عن مصدر داخل الجهاز الفني في الأهلي، قوله إن اللاعب تواصل مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وأطلعه على تطورات إصابته التي تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر أمام الأردن، في ربع نهائي بطولة كأس العرب.
وأضاف المصدر أن حمدي فتحي خضع للأشعة على العضلة الخلفية أمس، بعد انتهاء المباراة، وأثبتت أنه يعاني من شد في العضلة الخلفية، وستحدد مدة غيابه وفقا للبرنامج المخصص له.
وأوضح أنه تقرر غيابه عن المباراة المقبلة أمام تونس في نصف نهائي بطولة كأس العرب، على أن يحسم موقفه من المشاركة في اللقاء النهائي، حال تأهل الفراعنة.
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن رسميا موعد ومكان مباراة الأهلي والرجاء
10 ديسمبر, 12:54 GMT
وأكد المصدر أن حمدي فتحي سيلحق بمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي، المقرر إقامته يوم 22 ديسمبر الجاري، في المباراة التي ستقام بقطر.
ويحمل الأهلي لقب النسخة الماضية بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.
ويخوض الأهلي المباراة بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا 2021، للمرة العاشرة في تاريخه والثانية تواليا، في أعقاب فوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 3-0 في الدور النهائي.
في المقابل، يسجل الرجاء حضورا في السوبر الأفريقي للمرة الثانية خلال آخر 4 سنوات، بعد فوزه بكأس الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل الجزائري 2-1.
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