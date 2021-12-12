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https://arabic.sputniknews.com/20211212/مصرع-9-أشخاص-على-الأقل-إثر-غرق-سفينة-شحن-شرقي-الصين-1053844393.html
مصرع 9 أشخاص على الأقل إثر غرق سفينة شحن شرقي الصين
مصرع 9 أشخاص على الأقل إثر غرق سفينة شحن شرقي الصين
لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر غرق سفينة شحن، بوقت مبكر من صباح اليوم الأحد، قبالة ساحل مدينة يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
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العالم
الصين
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية عبر تويتر، "لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم بعد غرق سفينة شحن قبالة ساحل يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين اليوم الأحد".وأوضحت أنه "تم انتشال 12 شخصا (9 غرقى) من المياه من بينهم 3 أظهروا علامات حيوية مستقرة حتى الآن والبحث مستمر لإنقاذ اثنين من أفراد الطاقم المفقودين".يذكر أنه في منتصف آب/أغسطس الماضي، لقى 11 شخصا مصرعهم بعد أن جرفتهم مياه البحر في مدينة زهانغز هو، بإقليم فوجيان، شرقي الصين.
https://arabic.sputniknews.com/20210408/إنقاذ-طاقم-سفينة-على-وشك-الغرق-فيديو-1048613059.html
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العالم, الصين
مصرع 9 أشخاص على الأقل إثر غرق سفينة شحن شرقي الصين
لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر غرق سفينة شحن، بوقت مبكر من صباح اليوم الأحد، قبالة ساحل مدينة يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية عبر تويتر، "لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم بعد
غرق سفينة شحن
قبالة ساحل يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين اليوم الأحد".
وأوضحت أنه "تم انتشال 12 شخصا (9 غرقى) من المياه من بينهم 3 أظهروا علامات حيوية مستقرة حتى الآن والبحث مستمر لإنقاذ اثنين من
أفراد الطاقم
المفقودين".
يذكر أنه في منتصف آب/أغسطس الماضي، لقى 11 شخصا مصرعهم بعد أن جرفتهم مياه البحر في مدينة زهانغز هو، بإقليم فوجيان، شرقي الصين.