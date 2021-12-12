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https://arabic.sputniknews.com/20211212/مصر-الأرصاد-الجوية-توجه-تحذيرا-لأصحاب-الأمراض-الصدرية-1053850010.html
مصر.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرا لأصحاب الأمراض الصدرية
مصر.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرا لأصحاب الأمراض الصدرية
حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأحد، الأشخاص المصابين بأمراض صدرية من التعرض للهواء خلال الساعات الأربع وعشرين المقبلة. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T13:38+0000
2021-12-12T13:38+0000
2021-12-12T13:38+0000
أمراض
هيئة الأرصاد
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ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم" عن خبراء الهيئة أن البلاد تتعرض خلال الـ 24 ساعة المقبلة لانخفاض في مستوى التهوية وزيادة الأتربة العالقة في الهواء.وأشار الخبراء إلى أن العوامل الجوية على القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا تشهد حالة من الاستقرار يصاحبها هدوء نسبي للرياح.وقد يصل الهدوء إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية، وهو ما يساهم في زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة وانخفاض مؤشر جودة الهواء.ونتيجة لهذا الوضع، دعا خبراء الأرصاد أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية إلى عدم التعرض خلال الساعات الـ 24 المقبلة للهواء.كما حث الخبراء على تجنب ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق خلال هذه المدة لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع تركيز الملوثات.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/مصر-تغلق-ميناءين-على-البحر-الأحمر-بسبب-الطقس-السيء-1053709961.html
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أمراض, هيئة الأرصاد
مصر.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرا لأصحاب الأمراض الصدرية
حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأحد، الأشخاص المصابين بأمراض صدرية من التعرض للهواء خلال الساعات الأربع وعشرين المقبلة.
ونقل
موقع "بوابة أخبار اليوم"
عن خبراء الهيئة أن البلاد تتعرض خلال الـ 24 ساعة المقبلة لانخفاض في مستوى التهوية وزيادة الأتربة العالقة في الهواء.
وأشار الخبراء إلى أن العوامل الجوية على القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا تشهد حالة من الاستقرار يصاحبها هدوء نسبي للرياح.
وقد يصل الهدوء إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية، وهو ما يساهم في زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة وانخفاض مؤشر جودة الهواء.
ونتيجة لهذا الوضع، دعا
خبراء الأرصاد
أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية إلى عدم التعرض خلال الساعات الـ 24 المقبلة للهواء.
كما حث الخبراء على تجنب ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق خلال هذه المدة لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع تركيز الملوثات.