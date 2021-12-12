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مصر تستضيف مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
مصر تستضيف مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنطلق غدا وتستمر حتى السابع عشر من شهر... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T08:42+0000
2021-12-12T08:42+0000
العالم العربي
مصر
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وبحسب صحيفة الأهرام المصرية، تأتي أهمية هذا المؤتمر على اعتباره أكبر حدث يُعنى بمنع ومكافحة الفساد على مستوى العالم، بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تعد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة.وكانت مصر قد انضمت للاتفاقية في ديسمبر / كانون الأول من عام 2003، فيما "الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطراف في هذه الاتفاقية"، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.ويشارك في المؤتمر المزمع عقده غدا في مدينة شرم الشيخ، 5 رؤساء دول و50 وزيرا و30 رئيس هيئة لمكافحة الفساد على مستوى العالم، كما وسيشارك أكثر من ألف شخص من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث تشارك نحو 160 دولة في المؤتمر.
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العالم العربي, مصر

مصر تستضيف مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

08:42 GMT 12.12.2021
© Sputnik . Mohamed Hemidaعودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ
عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Mohamed Hemida
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تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنطلق غدا وتستمر حتى السابع عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وبحسب صحيفة الأهرام المصرية، تأتي أهمية هذا المؤتمر على اعتباره أكبر حدث يُعنى بمنع ومكافحة الفساد على مستوى العالم، بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تعد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة.
وكانت مصر قد انضمت للاتفاقية في ديسمبر / كانون الأول من عام 2003، فيما "الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطراف في هذه الاتفاقية"، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ويشارك في المؤتمر المزمع عقده غدا في مدينة شرم الشيخ، 5 رؤساء دول و50 وزيرا و30 رئيس هيئة لمكافحة الفساد على مستوى العالم، كما وسيشارك أكثر من ألف شخص من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث تشارك نحو 160 دولة في المؤتمر.
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