مصر تستضيف مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وبحسب صحيفة الأهرام المصرية، تأتي أهمية هذا المؤتمر على اعتباره أكبر حدث يُعنى بمنع ومكافحة الفساد على مستوى العالم، بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تعد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة.وكانت مصر قد انضمت للاتفاقية في ديسمبر / كانون الأول من عام 2003، فيما "الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطراف في هذه الاتفاقية"، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.ويشارك في المؤتمر المزمع عقده غدا في مدينة شرم الشيخ، 5 رؤساء دول و50 وزيرا و30 رئيس هيئة لمكافحة الفساد على مستوى العالم، كما وسيشارك أكثر من ألف شخص من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث تشارك نحو 160 دولة في المؤتمر.
تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنطلق غدا وتستمر حتى السابع عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وبحسب صحيفة الأهرام المصرية، تأتي أهمية هذا المؤتمر على اعتباره أكبر حدث يُعنى بمنع ومكافحة الفساد على مستوى العالم، بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تعد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة.
وكانت مصر قد انضمت للاتفاقية في ديسمبر / كانون الأول من عام 2003، فيما "الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطراف في هذه الاتفاقية"، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ويشارك في المؤتمر المزمع عقده غدا في مدينة شرم الشيخ، 5 رؤساء دول و50 وزيرا و30 رئيس هيئة لمكافحة الفساد على مستوى العالم، كما وسيشارك أكثر من ألف شخص من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث تشارك نحو 160 دولة في المؤتمر.