مصطفى شعبان يكشف لأول مرة حقيقة خلافه مع محمد رمضان بسبب "ملوك الجدعنة"... فيديو

وأعرب مصطفى شعبان، خلال لقاءه مع برنامج ET بالعربي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه من خلال مسلسله "ملوك الجدعنة"، نافيا وجود فنان نمبر وان.وتعليقا على جملة "الكلام رايحلك"، وتفسير البعض إلى أنه يوجهها للفنان محمد رمضان، أكد شعبان، أن "هذه الجملة كان يقولها كثيرا في المسلسل وكانت لازمة لشخصية "سفينة" التي قدمها، لذا كان يكتبها وهو يتواصل مع الجمهور".مسلسل ملوك الجدعنة، بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.
كشف الفنان المصري مصطفى شعبان، حقيقة خلافة مع الفنان محمد رمضان بسبب مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي أذيع في شهر رمضان الماضي.
وأعرب مصطفى شعبان، خلال لقاءه مع برنامج ET بالعربي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه من خلال مسلسله "ملوك الجدعنة"، نافيا وجود فنان نمبر وان.
وتعليقا على جملة "الكلام رايحلك"، وتفسير البعض إلى أنه يوجهها للفنان محمد رمضان، أكد شعبان، أن "هذه الجملة كان يقولها كثيرا في المسلسل وكانت لازمة لشخصية "سفينة" التي قدمها، لذا كان يكتبها وهو يتواصل مع الجمهور".