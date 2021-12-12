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https://arabic.sputniknews.com/20211212/مصطفى-شعبان-يكشف-لأول-مرة-حقيقة-خلافه-مع-محمد-رمضان-بسبب-ملوك-الجدعنة-فيديو-1053868569.html
مصطفى شعبان يكشف لأول مرة حقيقة خلافه مع محمد رمضان بسبب "ملوك الجدعنة"... فيديو
مصطفى شعبان يكشف لأول مرة حقيقة خلافه مع محمد رمضان بسبب "ملوك الجدعنة"... فيديو
كشف الفنان المصري مصطفى شعبان، حقيقة خلافة مع الفنان محمد رمضان بسبب مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي أذيع في شهر رمضان الماضي. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T21:45+0000
2021-12-12T21:45+0000
محمد رمضان
أخبار الفنانين في مصر
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وأعرب مصطفى شعبان، خلال لقاءه مع برنامج ET بالعربي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه من خلال مسلسله "ملوك الجدعنة"، نافيا وجود فنان نمبر وان.وتعليقا على جملة "الكلام رايحلك"، وتفسير البعض إلى أنه يوجهها للفنان محمد رمضان، أكد شعبان، أن "هذه الجملة كان يقولها كثيرا في المسلسل وكانت لازمة لشخصية "سفينة" التي قدمها، لذا كان يكتبها وهو يتواصل مع الجمهور".مسلسل ملوك الجدعنة، بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.
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محمد رمضان, أخبار الفنانين في مصر

مصطفى شعبان يكشف لأول مرة حقيقة خلافه مع محمد رمضان بسبب "ملوك الجدعنة"... فيديو

21:45 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالممثل المصري مصطفى شعبان
الممثل المصري مصطفى شعبان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
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كشف الفنان المصري مصطفى شعبان، حقيقة خلافة مع الفنان محمد رمضان بسبب مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي أذيع في شهر رمضان الماضي.
وأعرب مصطفى شعبان، خلال لقاءه مع برنامج ET بالعربي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه من خلال مسلسله "ملوك الجدعنة"، نافيا وجود فنان نمبر وان.
وتعليقا على جملة "الكلام رايحلك"، وتفسير البعض إلى أنه يوجهها للفنان محمد رمضان، أكد شعبان، أن "هذه الجملة كان يقولها كثيرا في المسلسل وكانت لازمة لشخصية "سفينة" التي قدمها، لذا كان يكتبها وهو يتواصل مع الجمهور".
مسلسل ملوك الجدعنة، بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.
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