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https://arabic.sputniknews.com/20211212/معلومات-عن-قاذف-القنابل-الروسي-بي-يو-آر-صور-1053816009.html
معلومات عن قاذف القنابل الروسي "بي يو آر"... صور
معلومات عن قاذف القنابل الروسي "بي يو آر"... صور
تطور روسيا مجموعة متنوعة من قواذف القنابل المحمولة على الكتف ومنها القاذف "بي يو آر"، الذي تم تصميمه لإطلاق قنابل عيار 62 ملم. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T09:41+0000
2021-12-12T09:41+0000
رصد عسكري
أخبار روسيا
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ويصنف "بي يو آر" ضمن قواذف القنابل صغيرة الحجم، التي تم تصميمها لاستهداف جنود المشاة والمركبات غير المدرعة والمركبات ذات التدريع الخفيف، بحسب تقرير عن السلاح الروسي نشرته شركة "روس أوبرون إكسبورت" الروسية.ويمكن استخدام قاذف القنابل "بي يو آر" لإلحاق أضرار كبيرة بالمباني.ويتميز قاذف القنابل "بي يو آر" بالكفاءة العالية والقوة النيرانية الفعالة مقارنة بحجمه الصغير ووزنه الذي لا يتجاوز 5 كيلوغرامات.ويمكن لقاذف القنابل الروسي "بي يو آر" أن يتسبب في أضرار مميتة لجنود المشاة في مسافة لا تقل عن 50 مترا مربعا عند استخدامهم ضدهم.وفي حالة استخدام قاذف القنابل ضد المركبات غير المدرعة يمكنه أن يتسبب في تدمير المركبات الموجودة في مسافة لا تقل عن 80 مترا مربعا.ويستطيع "بي يو آر" إطلاق قنابل شديدة الانفجار كما يمكن تجهيزه بأنواع مختلفة من أجهزة الرؤية النهارية والليلية.يصل عيار القنابل التي يستخدمها القاذف الروسي إلى 62 ملم ويصل مداه إلى 950 مترا ويتراوح مداه المؤثر بين 25 و650 مترا.
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رصد عسكري, أخبار روسيا

معلومات عن قاذف القنابل الروسي "بي يو آر"... صور

09:41 GMT 12.12.2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabقاذفات قنابل روسية خفيفة بأعيرة مختلفة في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
قاذفات قنابل روسية خفيفة بأعيرة مختلفة في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
تابعنا عبر
تطور روسيا مجموعة متنوعة من قواذف القنابل المحمولة على الكتف ومنها القاذف "بي يو آر"، الذي تم تصميمه لإطلاق قنابل عيار 62 ملم.
ويصنف "بي يو آر" ضمن قواذف القنابل صغيرة الحجم، التي تم تصميمها لاستهداف جنود المشاة والمركبات غير المدرعة والمركبات ذات التدريع الخفيف، بحسب تقرير عن السلاح الروسي نشرته شركة "روس أوبرون إكسبورت" الروسية.
ويمكن استخدام قاذف القنابل "بي يو آر" لإلحاق أضرار كبيرة بالمباني.
صاروخ أردني مضاد للدبابات طراز جدارا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
إيديكس 2021
الأردن ينتج صاروخا موجها مضادا للدبابات… صور
6 ديسمبر, 18:55 GMT
ويتميز قاذف القنابل "بي يو آر" بالكفاءة العالية والقوة النيرانية الفعالة مقارنة بحجمه الصغير ووزنه الذي لا يتجاوز 5 كيلوغرامات.
ويمكن لقاذف القنابل الروسي "بي يو آر" أن يتسبب في أضرار مميتة لجنود المشاة في مسافة لا تقل عن 50 مترا مربعا عند استخدامهم ضدهم.
© Sputnik . Alaa - Almotairyقاذف القنابل الروسي "بي يو آر" (أسفل الصورة) يستخدم قنابل عيار 62 ملم
قاذف القنابل الروسي بي يو آر (أسفل الصورة) يستخدم قنابل عيار 62 ملم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
قاذف القنابل الروسي "بي يو آر" (أسفل الصورة) يستخدم قنابل عيار 62 ملم
© Sputnik . Alaa - Almotairy
وفي حالة استخدام قاذف القنابل ضد المركبات غير المدرعة يمكنه أن يتسبب في تدمير المركبات الموجودة في مسافة لا تقل عن 80 مترا مربعا.
ويستطيع "بي يو آر" إطلاق قنابل شديدة الانفجار كما يمكن تجهيزه بأنواع مختلفة من أجهزة الرؤية النهارية والليلية.
يصل عيار القنابل التي يستخدمها القاذف الروسي إلى 62 ملم ويصل مداه إلى 950 مترا ويتراوح مداه المؤثر بين 25 و650 مترا.
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