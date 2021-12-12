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https://arabic.sputniknews.com/20211212/مقتل-ستة-من-العاملين-بشركة-أمازون-بسبب-الأعاصير-في-أمريكا-1053832015.html
مقتل ستة من العاملين بشركة أمازون بسبب الأعاصير في أمريكا
مقتل ستة من العاملين بشركة أمازون بسبب الأعاصير في أمريكا
تأكد مقتل ما لا يقل عن ستة من العاملين في شركة أمازون، يوم السبت، في مخزن بالقرب من سانت لويس بالولايات المتحدة. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T03:26+0000
2021-12-12T03:26+0000
أمريكا والأعاصير
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واجتاحت سلسلة من الأعاصير المنطقة مما أدى إلى انهيار سقف المخزن وسقوط جدار سمكه 11 بوصة أطول من ملعب لكرة القدم فوق العمال.وقال رئيس إدارة الإطفاء جيمس ويتفورد، إن 45 من موظفي أمازون نجوا من الموت في منشأة إدواردزفيل بولاية إيلينوي.واجتاحت أعاصير ست ولايات أمريكية مساء الجمعة مخلفة دمارا في منازل وشركات.وقال ويتفورد إن مصنع أمازون تعرض للإعصار في نحو الساعة 8:38 مساء. وكانت قوة الرياح شديدة لدرجة أنها اقتلعت سقف المصنع وانهار المبنى نفسه.وأضاف أنه لم يتضح عدد العمال الذين ما زالوا في عداد المفقودين، لأن أمازون لم يكن لديها تعداد دقيق لعدد الأشخاص الذين يعملون في الموقع وقت حدوث الأعاصير.وتجمع الزملاء وأفراد عائلات العمال أمام أنقاض المبنى، في محاولة لمعرفة أي أخبار عن أحبائهم.وقال آندي جاسي الرئيس التنفيذي لأمازون على تويتر، إن الشركة "في غاية الأسى لفقد" أفراد من عامليها وستواصل العمل عن كثب مع السلطات المحلية في جهود الإنقاذ.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/الأعاصير-المدمرة-تقتل-أكثر-من-100-شخص-في-ولاية-كنتاكي-الأمريكية-1053831424.html
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أمريكا والأعاصير

مقتل ستة من العاملين بشركة أمازون بسبب الأعاصير في أمريكا

03:26 GMT 12.12.2021
© REUTERS / DRONE BASEموقع انهيار سقف في مخزن لشركة أمازون بالقرب من سانت لويس بالولايات المتحدة 11 ديسمبر 2021
موقع انهيار سقف في مخزن لشركة أمازون بالقرب من سانت لويس بالولايات المتحدة 11 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / DRONE BASE
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تأكد مقتل ما لا يقل عن ستة من العاملين في شركة أمازون، يوم السبت، في مخزن بالقرب من سانت لويس بالولايات المتحدة.
واجتاحت سلسلة من الأعاصير المنطقة مما أدى إلى انهيار سقف المخزن وسقوط جدار سمكه 11 بوصة أطول من ملعب لكرة القدم فوق العمال.
وقال رئيس إدارة الإطفاء جيمس ويتفورد، إن 45 من موظفي أمازون نجوا من الموت في منشأة إدواردزفيل بولاية إيلينوي.

وتخلت السلطات عن أمل العثور على أحياء آخرين مع تحولها من جهود الإنقاذ إلى جهود الانتشال التي من المتوقع أن تستمر لأيام.

واجتاحت أعاصير ست ولايات أمريكية مساء الجمعة مخلفة دمارا في منازل وشركات.
وقال ويتفورد إن مصنع أمازون تعرض للإعصار في نحو الساعة 8:38 مساء. وكانت قوة الرياح شديدة لدرجة أنها اقتلعت سقف المصنع وانهار المبنى نفسه.
وأضاف أنه لم يتضح عدد العمال الذين ما زالوا في عداد المفقودين، لأن أمازون لم يكن لديها تعداد دقيق لعدد الأشخاص الذين يعملون في الموقع وقت حدوث الأعاصير.
الأعاصير المدمرة تقتل أكثر من 100 شخص في ولاية كنتاكي الأمريكية السبت 11 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
الأعاصير المدمرة تقتل أكثر من 100 شخص في ولاية كنتاكي الأمريكية
00:24 GMT
وتجمع الزملاء وأفراد عائلات العمال أمام أنقاض المبنى، في محاولة لمعرفة أي أخبار عن أحبائهم.
وقال آندي جاسي الرئيس التنفيذي لأمازون على تويتر، إن الشركة "في غاية الأسى لفقد" أفراد من عامليها وستواصل العمل عن كثب مع السلطات المحلية في جهود الإنقاذ.
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