https://arabic.sputniknews.com/20211212/موقع-إخباري-صيني-أعضاء-الحزب-الشيوعي-يجب-أن-يكون-لديهم-ثلاثة-أطفال-1053854867.html

موقع إخباري صيني: أعضاء الحزب الشيوعي يجب أن يكون لديهم ثلاثة أطفال

موقع إخباري صيني: أعضاء الحزب الشيوعي يجب أن يكون لديهم ثلاثة أطفال

أشارت مقالة افتتاحية في موقع إخباري صيني تديره الدولة، إلى أن أعضاء الحزب الشيوعي ملزمون بإنجاب ثلاثة أطفال من أجل مصلحة البلاد، حيث تسعى بكين لمعالجة انخفاض... 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T15:13+0000

2021-12-12T15:13+0000

2021-12-12T15:13+0000

العالم

الصين

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وانتشرت المقالة الافتتاحية، التي نُشرت لأول مرة خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، على نطاق واسع هذا الأسبوع وقوبلت برد فعل حاد من مستخدمي الإنترنت الصينيين، مع ملايين المشاركات والآراء والتعليقات، ومع تصاعد موجة رد الفعل، اختفى المقال الأصلي من الموقع، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.و جاء في المقالة التي نشرتها وسيلة إعلام حكومية تسمى "شبكة التقارير الصينية"، أنه يجب على كل عضو في الحزب الحاكم - الذي يبلغ عددهم حوالي 95 مليون - "أن يتحمل مسؤولية والتزام النمو السكاني للبلاد وأن يتصرف وفقًا لسياسة الأطفال الثلاثة".وأشارت الافتتاحية إلى أنه "لا يجوز لأي عضو في الحزب أن يستخدم أي عذر موضوعي أو شخصي لعدم الزواج أو الإنجاب، ولا يمكنه استخدام أي عذر لإنجاب طفل أو طفلين فقط".ووفقا لـ "الغارديان"، يبدو أن المنشور قد تم حذفه إلا أن لقطات الشاشة لتلك الافتتاحية كانت قد نشرت على نطاق واسع، كما أن علامات التصنيف المرتبطة تم عرضها ملايين المرات.تواجه الصين أزمة ديموغرافية مع ارتفاع شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، حيث أكثر من 18٪ من السكان تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وفقًا لتعداد 2020.وأظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في البلاد في نوفمبر / تشرين الثاني أن هناك 8.5 مولود لكل 1000 شخص في عام 2020، وهي المرة الأولى منذ عقود التي ينخفض فيها الرقم إلى أقل من 10، حيث تجاوز الـ 18 لكل 1000 شخص عام 1978.ونفذ الحزب الشيوعي الصيني (CCP) مجموعة من الإجراءات استجابة لذلك، بما في ذلك تخفيف القيود طويلة الأمد على إنجاب الأطفال، وتخفيف التكاليف المرتبطة بالتعليم وتربية الأطفال، وتقديم الإعانات المالية للأطفال الثاني والثالث، وإدخال فترات "تهدئة" إلزامية لحالات الطلاق، ولكن الأثر كان محدودا.تم إنهاء سياسة الطفل الواحد رسميًا في عام 2016، واستبدالها بسياسة الطفلين لمعظم الأزواج الصينيين، حتى تم رفعها هذا العام مرة أخرى إلى ثلاثة. ومع ذلك، يواصل الشباب الصيني القول إن ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط ساعات العمل الطويلة تشكل عقبات أمام إنجاب الأطفال.وحذر البعض من أن رسالة الافتتاح هذه قد تضر بثقة الناس في الحزب.

https://arabic.sputniknews.com/20201123/الصين-تضع-خططا-جديدة-لزيادة-معدل-المواليد-ومحاربة-شيخوخة-السكان-1047276251.html

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