https://arabic.sputniknews.com/20211212/وزير-إسرائيلي-سابق-يشكك-في-قدرة-بلاده-بالهجوم-على-إيران-1053844073.html

وزير إسرائيلي سابق يشكك في قدرة بلاده بالهجوم على إيران

وزير إسرائيلي سابق يشكك في قدرة بلاده بالهجوم على إيران

شكك عضو كنيست إسرائيلي في قدرة بلاده بالهجوم على إيران عسكريا في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T11:42+0000

2021-12-12T11:42+0000

2021-12-12T11:42+0000

إيران

إسرائيل

الاتفاق النووي الإيراني

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن عضو الكنيست الإسرائيلي الحالي لحزب "الليكود" المعارض، تساحي هنغابي، شكه في قدرة إسرائيل على مهاجمة إيران عسكريا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني خلال المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا.وتساءل هنغابي، حول مدى قوة وقدرة القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية على إحباط البرنامج النووي الإيراني، بدعوى وقوف بلاده في وجه الولايات المتحدة وتحدي العالم بأسره، مدعيا أن هناك قضايا وملفات مشتركة تجمع إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي حال استهداف إيران ومهاجمتها عسكريا، فإن تلك المصالح المشتركة سوف تتضرر.والغريب أن الوزير الإسرائيلي نفسه قد نادى في الثلاثين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشن هجوم على إيران من أجل وقف برنامجها النووي، موضحا أن إيران تشكل تهديدا وجوديا على بلاده، وبأن حزبه المعارض "الليكود" سيدعم حكومة نفتالي بينيت إذا اتخذت قرارا بمهاجمة إيران.ويشار إلى أن تساحي هنغابي هو سياسي مخضرم وخبير أمني إسرائيلي بارز، شغل أكثر من منصب وزاري خلال حكومات بنيامين نتنياهو السابقة، من بينها وزير الاستيطان والتعاون الإقليمي، كما أنه أحد المقربين من نتنياهو.

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إيران, إسرائيل, الاتفاق النووي الإيراني