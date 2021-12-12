وزير إسرائيلي سابق يشكك في قدرة بلاده بالهجوم على إيران

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن عضو الكنيست الإسرائيلي الحالي لحزب "الليكود" المعارض، تساحي هنغابي، شكه في قدرة إسرائيل على مهاجمة إيران عسكريا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني خلال المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا.وتساءل هنغابي، حول مدى قوة وقدرة القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية على إحباط البرنامج النووي الإيراني، بدعوى وقوف بلاده في وجه الولايات المتحدة وتحدي العالم بأسره، مدعيا أن هناك قضايا وملفات مشتركة تجمع إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي حال استهداف إيران ومهاجمتها عسكريا، فإن تلك المصالح المشتركة سوف تتضرر.والغريب أن الوزير الإسرائيلي نفسه قد نادى في الثلاثين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشن هجوم على إيران من أجل وقف برنامجها النووي، موضحا أن إيران تشكل تهديدا وجوديا على بلاده، وبأن حزبه المعارض "الليكود" سيدعم حكومة نفتالي بينيت إذا اتخذت قرارا بمهاجمة إيران.ويشار إلى أن تساحي هنغابي هو سياسي مخضرم وخبير أمني إسرائيلي بارز، شغل أكثر من منصب وزاري خلال حكومات بنيامين نتنياهو السابقة، من بينها وزير الاستيطان والتعاون الإقليمي، كما أنه أحد المقربين من نتنياهو.
شكك عضو كنيست إسرائيلي في قدرة بلاده بالهجوم على إيران عسكريا في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن عضو الكنيست الإسرائيلي الحالي لحزب "الليكود" المعارض، تساحي هنغابي، شكه في قدرة إسرائيل على مهاجمة إيران عسكريا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني خلال المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا.
ח"כ צחי הנגבי ל-@perez_esty על האיום האיראני: "השאלה היא האם לצוות המוביל את מדינת ישראל יש את העוצמה הנדרשת לסיכול הגרעין האיראני - זה לעמוד מול ארה"ב ולהתריס מול עולם ומלואו. אני סקפטי. יש נושאים שהשותפות עם האמריקנים פוגעת בנו. הרגע מתקרב לנקודת ההכרעה"#בחציהיום
وتساءل هنغابي، حول مدى قوة وقدرة القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية على إحباط البرنامج النووي الإيراني، بدعوى وقوف بلاده في وجه الولايات المتحدة وتحدي العالم بأسره، مدعيا أن هناك قضايا وملفات مشتركة تجمع إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي حال استهداف إيران ومهاجمتها عسكريا، فإن تلك المصالح المشتركة سوف تتضرر.
والغريب أن الوزير الإسرائيلي نفسه قد نادى في الثلاثين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشن هجوم على إيران من أجل وقف برنامجها النووي، موضحا أن إيران تشكل تهديدا وجوديا على بلاده، وبأن حزبه المعارض "الليكود" سيدعم حكومة نفتالي بينيت إذا اتخذت قرارا بمهاجمة إيران.
ويشار إلى أن تساحي هنغابي هو سياسي مخضرم وخبير أمني إسرائيلي بارز، شغل أكثر من منصب وزاري خلال حكومات بنيامين نتنياهو السابقة، من بينها وزير الاستيطان والتعاون الإقليمي، كما أنه أحد المقربين من نتنياهو.