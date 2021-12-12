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https://arabic.sputniknews.com/20211212/وكالة-دول-خليجية-توجه-رسائل-إلى-إيران-وتعلن-استعدادها-لتخفيف-التوتر-والاستثمار-هناك-1053852403.html
وكالة: دول خليجية توجه رسائل إلى إيران وتعلن استعدادها لتخفيف التوتر والاستثمار هناك
وكالة: دول خليجية توجه رسائل إلى إيران وتعلن استعدادها لتخفيف التوتر والاستثمار هناك
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن رسائل من بعض الدول الخليجية، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى إيران. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T14:36+0000
2021-12-12T14:36+0000
أخبار إيران
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وقالت وكالة مهر الإيرانية، "عدد من الدول الخليجية أرسلت خلال الأسابيع الأخيرة رسائل لطهران تعبر فيها عن استعدادها لتخفيف التوتر مع إيران، وتوسيع العلاقات والتعاون الاقتصادي، والاستثمار بشكل مباشر في الاقتصاد الإيراني".وأوضحت الوكالة أن، "بعض دول الجوار توصلت إلى ضرورة إعادة النظر في بعض سياساتها تجاه إيران، بعد إثبات جدية الحكومة الإيرانية الجديدة في توسيع العلاقات مع دول الجوار"، مؤكدة أن "كل ذلك يأتي بغض النظر عن نتيجة المباحثات النووية في فيينا".وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أكد أمس السبت، حدوث انفراجة فيما يتعلق بالعمل على تحييد العقوبات الأمريكية ضد طهران وذلك من خلال توطيد العلاقات والتعاون مع دول الجوار، وذلك في نفس الوقت الذي تعمل فيه على رفعها كليا خلال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.وقال خطيب زاده، للتلفزيون الرسمي، "بينما نسعى إلى رفع العقوبات نسعى أيضا إلى إفشالها"، مضيفا "لقد حدثت انفراجات وفي الأيام القادمة ستكون هناك أخبار جيدة عن موضوع تحييد العقوبات الأمريكية".وتابع خطيب زادة:وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التوصل إلى اتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا مشروط برفع العقوبات المفروضة على بلاده.هذا واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/رئيسي-يلتقي-طحنون-بن-زايد-إيران-تدعم-أمن-دول-الخليج-1053631639.html
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أخبار إيران

وكالة: دول خليجية توجه رسائل إلى إيران وتعلن استعدادها لتخفيف التوتر والاستثمار هناك

14:36 GMT 12.12.2021
© REUTERSقمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض
قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن رسائل من بعض الدول الخليجية، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى إيران.
وقالت وكالة مهر الإيرانية، "عدد من الدول الخليجية أرسلت خلال الأسابيع الأخيرة رسائل لطهران تعبر فيها عن استعدادها لتخفيف التوتر مع إيران، وتوسيع العلاقات والتعاون الاقتصادي، والاستثمار بشكل مباشر في الاقتصاد الإيراني".
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يستقبل مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
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وأوضحت الوكالة أن، "بعض دول الجوار توصلت إلى ضرورة إعادة النظر في بعض سياساتها تجاه إيران، بعد إثبات جدية الحكومة الإيرانية الجديدة في توسيع العلاقات مع دول الجوار"، مؤكدة أن "كل ذلك يأتي بغض النظر عن نتيجة المباحثات النووية في فيينا".
وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أكد أمس السبت، حدوث انفراجة فيما يتعلق بالعمل على تحييد العقوبات الأمريكية ضد طهران وذلك من خلال توطيد العلاقات والتعاون مع دول الجوار، وذلك في نفس الوقت الذي تعمل فيه على رفعها كليا خلال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.
وقال خطيب زاده، للتلفزيون الرسمي، "بينما نسعى إلى رفع العقوبات نسعى أيضا إلى إفشالها"، مضيفا "لقد حدثت انفراجات وفي الأيام القادمة ستكون هناك أخبار جيدة عن موضوع تحييد العقوبات الأمريكية".

وتابع خطيب زادة:
"تم وضع البرامج لزيارات سيقوم بها الرئيس الإيراني (إبراهيم رئيسي) إلى دول الجوار، وقريباً سيزور رؤساء بعض الدول المجاورة إيران، وفي القريب العاجل سنستقبل الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) في طهران".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التوصل إلى اتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا مشروط برفع العقوبات المفروضة على بلاده.
هذا واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
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