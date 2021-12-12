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https://arabic.sputniknews.com/20211212/وكالة-لبنان-يتحول-إلى-نقطة-لانطلاق-المهاجرين-إلى-أوروبا-1053832505.html
وكالة: لبنان يتحول إلى نقطة لانطلاق المهاجرين إلى أوروبا
وكالة: لبنان يتحول إلى نقطة لانطلاق المهاجرين إلى أوروبا
كشفت وكالة إعلامية، اليوم الأحد، في تقرير لها، أن لبنان بات نقطة أساسية لانطلاق اللاجئين باتجاه الدول الأوروبية. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T05:31+0000
2021-12-12T05:34+0000
لبنان
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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقريرها، أن لبنان كان لسنوات مضيفًا للاجئين، معظمهم من ​سوريا​، لكنه الآن تحول إلى نقطة انطلاق المهاجرين".وبحسب التقرير: "حاول مئات اللبنانيين الوصول إلى أوروبا هذا العام، على متن قوارب من شواطئ بلادهم، بسبب الأزمة الاقتصادية المدمرة التي وضعت، منذ أوكتوبر/ تشرين الأول 2019، ثلثي سكان لبنان في براثن الفقر".ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ​ليزا أبو خالد​، تأكيدها أن "عمليات ​الهجرة​ عبر البحر من لبنان شهدت ارتفاعًا في عام 2020، مقارنة بالسنوات السابقة".
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لبنان

وكالة: لبنان يتحول إلى نقطة لانطلاق المهاجرين إلى أوروبا

05:31 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 05:34 GMT 12.12.2021)
© Sputnik . Zahraa Al-Amirمرفأ بيروت صبيحة الذكرى الأولى للانفجار، لبنان 4 أغسطس 2021
مرفأ بيروت صبيحة الذكرى الأولى للانفجار، لبنان 4 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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كشفت وكالة إعلامية، اليوم الأحد، في تقرير لها، أن لبنان بات نقطة أساسية لانطلاق اللاجئين باتجاه الدول الأوروبية.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقريرها، أن لبنان كان لسنوات مضيفًا للاجئين، معظمهم من ​سوريا​، لكنه الآن تحول إلى نقطة انطلاق المهاجرين".
وبحسب التقرير: "حاول مئات اللبنانيين الوصول إلى أوروبا هذا العام، على متن قوارب من شواطئ بلادهم، بسبب الأزمة الاقتصادية المدمرة التي وضعت، منذ أوكتوبر/ تشرين الأول 2019، ثلثي سكان لبنان في براثن الفقر".
ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ​ليزا أبو خالد​، تأكيدها أن "عمليات ​الهجرة​ عبر البحر من لبنان شهدت ارتفاعًا في عام 2020، مقارنة بالسنوات السابقة".
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