وكالة: لبنان يتحول إلى نقطة لانطلاق المهاجرين إلى أوروبا

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقريرها، أن لبنان كان لسنوات مضيفًا للاجئين، معظمهم من سوريا، لكنه الآن تحول إلى نقطة انطلاق المهاجرين".وبحسب التقرير: "حاول مئات اللبنانيين الوصول إلى أوروبا هذا العام، على متن قوارب من شواطئ بلادهم، بسبب الأزمة الاقتصادية المدمرة التي وضعت، منذ أوكتوبر/ تشرين الأول 2019، ثلثي سكان لبنان في براثن الفقر".ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد، تأكيدها أن "عمليات الهجرة عبر البحر من لبنان شهدت ارتفاعًا في عام 2020، مقارنة بالسنوات السابقة".
كشفت وكالة إعلامية، اليوم الأحد، في تقرير لها، أن لبنان بات نقطة أساسية لانطلاق اللاجئين باتجاه الدول الأوروبية.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقريرها، أن لبنان كان لسنوات مضيفًا للاجئين، معظمهم من سوريا، لكنه الآن تحول إلى نقطة انطلاق المهاجرين".
وبحسب التقرير: "حاول مئات اللبنانيين الوصول إلى أوروبا هذا العام، على متن قوارب من شواطئ بلادهم، بسبب الأزمة الاقتصادية المدمرة التي وضعت، منذ أوكتوبر/ تشرين الأول 2019، ثلثي سكان لبنان في براثن الفقر".
ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد، تأكيدها أن "عمليات الهجرة عبر البحر من لبنان شهدت ارتفاعًا في عام 2020، مقارنة بالسنوات السابقة".