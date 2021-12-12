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ولي عهد دبي يكشف نتيجة اختبار كورونا... "لمن يهمه الأمر"‏
ولي عهد دبي يكشف نتيجة اختبار كورونا... "لمن يهمه الأمر"‏
كشف ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن إجرائه فحصا خاصا بفيروس ‏‏"كورونا" المستجد، وذلك بعدما صرح من قبل أنه يشعر أنه ليس على ما يرام.‏ 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T09:52+0000
2021-12-12T09:52+0000
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ونشر الشيخ حمدان عبر خاصية "الستوريز" على حسابه على "إنستغرام" صورة لنتيجة الاختبار، والتي تظهر أنها "سلبية".وأرفق ولي عهد دبي مع نتيجة اختباره عبارة هي: "لمن يهمه الأمر".ويأتي نشر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لصورة الاختبار بعد يوم من نشره صور تشير إلى أنه "ليس على ما يرام"، وأظهر مقياس حرارته 38.2 درجة مئوية، كما أنه نشر صورة لشربه زجاجات مياه، وعلق عليها: "معالجة الجفاف هو الأفضل، أرتاح لليوم"، بحسب صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية.ويحرص ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على التواجد بنشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه ما يقرب من 13 مليون متابع عبر حسابه المعتمد على "إنستغرام".
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العالم العربي, أخبار العالم الآن

ولي عهد دبي يكشف نتيجة اختبار كورونا... "لمن يهمه الأمر"‏

09:52 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / HANDOUTولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / HANDOUT
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كشف ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن إجرائه فحصا خاصا بفيروس ‏‏"كورونا" المستجد، وذلك بعدما صرح من قبل أنه يشعر أنه ليس على ما يرام.‏
ونشر الشيخ حمدان عبر خاصية "الستوريز" على حسابه على "إنستغرام" صورة لنتيجة الاختبار، والتي تظهر أنها "سلبية".
وأرفق ولي عهد دبي مع نتيجة اختباره عبارة هي: "لمن يهمه الأمر".
كما سخر قائلا: "نحن قلقون على فيروس كورونا من أنه أصيب بحمدان".
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ويأتي نشر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لصورة الاختبار بعد يوم من نشره صور تشير إلى أنه "ليس على ما يرام"، وأظهر مقياس حرارته 38.2 درجة مئوية، كما أنه نشر صورة لشربه زجاجات مياه، وعلق عليها: "معالجة الجفاف هو الأفضل، أرتاح لليوم"، بحسب صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية.
ويحرص ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على التواجد بنشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه ما يقرب من 13 مليون متابع عبر حسابه المعتمد على "إنستغرام".
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