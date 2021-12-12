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https://arabic.sputniknews.com/20211212/4-قتلى-و5-مفقودين-إثر-انفجار-في-عقار-بصقلية-الإيطالية-1053838928.html
4 قتلى و5 مفقودين إثر انفجار في عقار بصقلية الإيطالية
4 قتلى و5 مفقودين إثر انفجار في عقار بصقلية الإيطالية
قُتل أربعة أشخاص على الأقل وفقد خمسة آخرون، بعدما تسبب انفجار في انهيار مبنى سكني مكون من 4 طوابق في جزيرة صقلية الإيطالية. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T09:54+0000
2021-12-12T09:54+0000
العالم
إيطاليا
انفجار
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انتشلت فرق الإنقاذ امرأتين على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار في بلدة رافانوسا الجنوبية بعد وقوع الحادث مساء أمس السبت، ولا يزال رجال الطوارئ يبحثون عن المفقودين، بحسب "فرانس برس".وقالت الوحدة المحلية لخدمة الحماية المدنية الإيطالية عبر حسابها على "تويتر" أن عدد القتلى يبلغ حاليا أربعة. وقالت السلطات التي أعلنت فتح تحقيق إن الانفجار نجم على الأرجح عن تسرب غاز.أظهرت لقطات تلفزيونية كتلة من الركام والعوارض الخشبية في مساحة كبيرة فارغة حيث كان المبنى قائما في السابق، فيما تضررت المباني المجاورة بشكل واضح.من جانبه قال رئيس وحدة الإطفاء في مقاطعة أجريجينتو، غوزيبي ميريندينو، لقناة "راي نيوز 24": "ربما وجد الغاز فجوة يتراكم فيها. هذا الجيب الغازي سيجد عندئذ مشغلا عرضيا؛ سيارة، مصعد، جهاز كهربائي".ناشد رئيس بلدية رافانوسا، كارميلو دي أنجيلو، كل من لديه جرافات بتقديم المساعدة، قائلا إن نحو 50 شخصا قد نزحوا، بسبب تضرر المباني السكنية المجاورة للعقار المنهار.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/انفجار-أنبوب-غاز-في-مصر-يدمر-أحد-العقارات-ويصيب-شخصين-1050722292.html
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العالم, إيطاليا, انفجار

4 قتلى و5 مفقودين إثر انفجار في عقار بصقلية الإيطالية

09:54 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / HANDOUTانهيار مبنى بعد انفجار غازي في صقلية، إيطاليا
انهيار مبنى بعد انفجار غازي في صقلية، إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / HANDOUT
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قُتل أربعة أشخاص على الأقل وفقد خمسة آخرون، بعدما تسبب انفجار في انهيار مبنى سكني مكون من 4 طوابق في جزيرة صقلية الإيطالية.
انتشلت فرق الإنقاذ امرأتين على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار في بلدة رافانوسا الجنوبية بعد وقوع الحادث مساء أمس السبت، ولا يزال رجال الطوارئ يبحثون عن المفقودين، بحسب "فرانس برس".
وقالت الوحدة المحلية لخدمة الحماية المدنية الإيطالية عبر حسابها على "تويتر" أن عدد القتلى يبلغ حاليا أربعة. وقالت السلطات التي أعلنت فتح تحقيق إن الانفجار نجم على الأرجح عن تسرب غاز.
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انفجار أنبوب غاز في مصر يدمر أحد العقارات ويصيب شخصين
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أظهرت لقطات تلفزيونية كتلة من الركام والعوارض الخشبية في مساحة كبيرة فارغة حيث كان المبنى قائما في السابق، فيما تضررت المباني المجاورة بشكل واضح.
من جانبه قال رئيس وحدة الإطفاء في مقاطعة أجريجينتو، غوزيبي ميريندينو، لقناة "راي نيوز 24": "ربما وجد الغاز فجوة يتراكم فيها. هذا الجيب الغازي سيجد عندئذ مشغلا عرضيا؛ سيارة، مصعد، جهاز كهربائي".
ناشد رئيس بلدية رافانوسا، كارميلو دي أنجيلو، كل من لديه جرافات بتقديم المساعدة، قائلا إن نحو 50 شخصا قد نزحوا، بسبب تضرر المباني السكنية المجاورة للعقار المنهار.
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