https://arabic.sputniknews.com/20211213/أحدها-خاص-بالسعودية-إيران-تكشف-3-عوامل-أحدثت-تغيرا-جيوسياسيا-وأمنيا-في-المنطقة-1053900399.html

أحدها خاص بالسعودية... إيران تكشف 3 عوامل أحدثت تغيرا جيوسياسيا وأمنيا في المنطقة

أحدها خاص بالسعودية... إيران تكشف 3 عوامل أحدثت تغيرا جيوسياسيا وأمنيا في المنطقة

كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الاثنين، ثلاثة عوامل أحدثت تغيرا أمنيا في المنطقة. 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T17:24+0000

2021-12-13T17:24+0000

2021-12-13T17:24+0000

أخبار إيران

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وقال شمخاني، في تصريحات نقلتها شبكة "نور نيوز" الإيرانية، إن "الثلاثة عوامل التي جعلت هناك تغييرا جيوسياسيا وأمنيا في المنطقة، هي هزيمة التحالف العربي في حرب اليمن، والعزيمة الجادة لحزب الله اللبناني للحفاظ على معادلة الردع، وظهور غزة كقوة مهمة ضد الكيان الصهيوني".وأضاف أن "جميع هذه المتغيرات والصفعة القوية التي وجهتها إيران للولايات المتحدة في عين الأسد، أثبتت شرعية سياسات إيران الإقليمية، كما وفرت الأرضية لتقليص التواجد الأمريكي في المنطقة وانسحابه منها".وكانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت أمس الأحد، عن رسائل من بعض الدول الخليجية، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى إيران.وقالت وكالة مهر الإيرانية، "عدد من الدول الخليجية أرسلت خلال الأسابيع الأخيرة رسائل لطهران تعبر فيها عن استعدادها لتخفيف التوتر مع إيران، وتوسيع العلاقات والتعاون الاقتصادي، والاستثمار بشكل مباشر في الاقتصاد الإيراني".وأوضحت الوكالة أن، "بعض دول الجوار توصلت إلى ضرورة إعادة النظر في بعض سياساتها تجاه إيران، بعد إثبات جدية الحكومة الإيرانية الجديدة في توسيع العلاقات مع دول الجوار"، مؤكدة أن "كل ذلك يأتي بغض النظر عن نتيجة المباحثات النووية في فيينا".وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أكد السبت، حدوث انفراجة فيما يتعلق بالعمل على تحييد العقوبات الأمريكية ضد طهران وذلك من خلال توطيد العلاقات والتعاون مع دول الجوار، وذلك في نفس الوقت الذي تعمل فيه على رفعها كليا خلال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.وقال خطيب زاده، للتلفزيون الرسمي، "بينما نسعى إلى رفع العقوبات نسعى أيضا إلى إفشالها"، مضيفا "لقد حدثت انفراجات وفي الأيام القادمة ستكون هناك أخبار جيدة عن موضوع تحييد العقوبات الأمريكية".

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