https://arabic.sputniknews.com/20211213/أزمة-قانونية-بين-منظمي-حفل-محمد-رمضان-في-بغداد-1053875807.html

أزمة قانونية بين منظمي حفل محمد رمضان في بغداد

أزمة قانونية بين منظمي حفل محمد رمضان في بغداد

نشبت أزمة قانونية بين منظمي حفل النجم المصري، محمد رمضان في العراق، حيث كشف كريم الخطيب أحد أطراف تنظيم الحفل عن أزمة بينه وبين الطرف الثاني سارة عصام مطشر... 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T09:07+0000

2021-12-13T09:07+0000

2021-12-13T09:07+0000

أخبار الفنانين في مصر

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ونفلت "السومرية نيوز" عن الخطيب قوله إنه أبرم اتفاقية عمل بينه وبين الركابي في دبي، لتقديم كافة التسهيلات والترتيبات اللازمة لتوقيع عقد مع الفنان محمد رمضان لإحياء حفل فني غنائي جماهيري تنظمه الركابي في العراق.وكشف كريم الخطيب عن تهرب وتنصل سارة الركابي من العقود التي أبرمتها واستبعاد فريقه التقني بعد أن زار هو والفريق بغداد عدة مرات، وعمل على المشروع لأكثر من شهر للإشراف على التحضيرات.وبذلك تكون الركابي أخلت بالعقود المبرمة مع كافة الفرقاء وبالتهرب من دفع بدل الأتعاب المستحقة والمتفق عليها، حسبما ذكر الخطيب.واعتذر الخطيب، في بيان له، لكل فرد من الفريق اللبناني والعراقي والإماراتي المحترف لما بذلوه من جهد، معلناً أنه غير مسؤول عن تنظيم حفل محمد رمضان وكل ما يمتّ بصلة لسارة مطشر الركابي، محتفظين بجميع الحقوق ومقاضاتها وتحصيل حقوقه وحقوق الفريق المهني والتقني واللجوء إلى القضاء المختص.وفي وقت سابق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للفنان المصري، محمد رمضان، أثناء حفله ‏الغنائي الأول في العاصمة العراقية بغداد، والذي أحياه يوم الجمعة الماضي.وظهر في أحد الفيديوهات رمضان وهو يتلقى العديد من الساعات والهدايا الثمينة، ليعلق ممازحا جمهوره: "كفاية ما تبسطهاش أكتر من كده"، في إشارة إلى جملة الفنانة الراحل، عبد السلام النابلسي.كما علق محمد رمضان على غمره بالساعات الثمينة قائلا: "عندما كنت صغيرا كان يتم حذفي بالحجارة، أما الآن فيتم حذفي بساعات أوديمار".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.

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أخبار الفنانين في مصر