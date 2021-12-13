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https://arabic.sputniknews.com/20211213/أطعمة-يجب-الابتعاد-عنها-عند-الإصابة-بتسمم-غذائي-1053875446.html
أطعمة يجب الابتعاد عنها عند الإصابة بتسمم غذائي
أطعمة يجب الابتعاد عنها عند الإصابة بتسمم غذائي
حذرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، من تناول بعض الأطعمة عند الإصابة بتسمم غذائي. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T08:55+0000
2021-12-13T08:55+0000
2021-12-13T08:55+0000
أطعمة
تسمم غذائي
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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المراكز أنه يجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي عدم تناول الأطعمة غير المطبوخة جيدا أو النيئة.وأشارت إلى بعض الأمثلة من الأطعمة غير المطبوخة جيدا وهي: اللحم البقري أو لحم الخنزير أو الدجاج أو الديك الرومي أو البيض أو المأكولات البحرية.كما نصحت المراكز بتجنب الحليب والعصائر غير المبسترة (الخام)، والجبن الطري (مثل فريسكو كيزو)، إذا لم تصنف على أنها مصنوعة من الحليب المبستر.ولفتت إلى أن هناك بعض الأعراض للإصابة بالتسمم الغذائي وتشمل الإسهال، والقيء، واضطراب المعدة، أو الغثيان.وقد يصاب أي شخص بالتسمم الغذائي، إلا أن بعض الفئات من الأشخاص تكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض أكثر خطورة عن غيرها، كالبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20211103/خبير-تغذية-يتحدث-كيف-نتعالج-ببيكربونات-الصوديوم-بدون-التعرض-للتسمم-1050610144.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أطعمة, تسمم غذائي
أطعمة يجب الابتعاد عنها عند الإصابة بتسمم غذائي
حذرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، من تناول بعض الأطعمة عند الإصابة بتسمم غذائي.
ونقلت
شبكة "سي إن إن"
عن المراكز أنه يجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي عدم تناول الأطعمة غير المطبوخة جيدا أو النيئة.
وأشارت إلى بعض الأمثلة من الأطعمة غير المطبوخة جيدا وهي: اللحم البقري أو لحم الخنزير أو الدجاج أو الديك الرومي أو البيض أو المأكولات البحرية.
كما نصحت المراكز بتجنب الحليب والعصائر غير المبسترة (الخام)، والجبن الطري (مثل فريسكو كيزو)، إذا لم تصنف على أنها مصنوعة من الحليب المبستر.
ولفتت إلى أن هناك بعض الأعراض للإصابة
بالتسمم الغذائي
وتشمل الإسهال، والقيء، واضطراب المعدة، أو الغثيان.
وقد يصاب أي شخص بالتسمم الغذائي، إلا أن بعض الفئات من الأشخاص تكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض أكثر خطورة عن غيرها، كالبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.