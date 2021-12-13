ألمانيا تعتبر انتقال الموظف من سريره إلى مكتب داخل منزله "جزءا من العمل"

وألزمت المحكمة إحدى الشركات بتغطية التأمين على موظف تعرض لسقوط أثناء تحركه للوصول إلى المكتب داخل منزله لبدء عمله عن بعد، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي".وفقا للقرار الصادر الأسبوع الماضي عن المحكمة الاجتماعية الفيدرالية الألمانية، انزلق الرجل الذي لم تذكر اسمه على درج حلزوني وكُسر ظهره.وقالت المحكمة إنه يجب حماية الرجل من خلال التأمين القانوني لصاحب العمل ضد الحوادث، لأنه سار مباشرة من غرفة نومه إلى مكتبه في الصباح، مضيفة أنه فعل ذلك دون تناول الإفطار.رفضت شركة التأمين المتعاقد معها صاحب العمل تغطية تكاليف الحادث، لكن محكمة إقليمية قضت بأن انتقال المدعي من غرفة نومه إلى مكتبه في المنزل كان "عملا تحضيريا غير مؤمن عليه، يسبق النشاط الفعلي فقط".ومع ذلك، قالت محكمة اجتماعية أعلى درجة بعد ذلك، إنها اعتبرت "الرحلة الصباحية الأولى من السرير إلى المكتب المنزلي طريق عمل يدخل ضمن التأمين" ثم أكدت المحكمة الاجتماعية الفيدرالية القرار.وأكدت المحكمة الفيدرالية أنه في حالة "تنفيذ النشاط المؤمن عليه في منزل الشخص المؤمن عليه أو في مكان آخر، يجب توفير غطاء التأمين بنفس القدر الذي يتم فيه تنفيذ النشاط في مقر الشركة".وقالت إن القانون ينطبق على وظائف العمل عن بعد، والتي تعتبر بمثابة "محطات عمل حاسوبية يتم إنشاؤها بشكل دائم من قبل صاحب العمل في المجال الخاص للموظفين".