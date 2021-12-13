https://arabic.sputniknews.com/20211213/أمريكا-ترفض-منح-إسرائيل-طائرات-مهمة-لضرب-إيران-على-وجه-السرعة-1053871998.html

أمريكا ترفض منح إسرائيل طائرات "مهمة" لضرب إيران على وجه السرعة

أمريكا ترفض منح إسرائيل طائرات "مهمة" لضرب إيران على وجه السرعة

قالت صحيفة عبرية، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي طلب مؤخرا من وزارة الدفاع الأمريكية تقديم موعد تزويده بطائرتين لإعادة التزود بالوقود جوا، بهدف الاستعداد... 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T07:06+0000

2021-12-13T07:06+0000

2021-12-13T07:06+0000

إيران

إسرائيل

البنتاغون

بيني غانتس

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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كان من المقرر وفق اتفاق سابق أن تزود واشنطن إسرائيل بطائرات الإمداد الجوي المخصصة لتزويد المقاتلات بالوقود من نوع بوينغ KC-46، لتحل محل 50 طائرة قديمة.وطلبت إسرائيل مؤخرا تقديم موعد الحصول على الطائرات الأربعة لكن البنتاغون رفض ذلك.والطائرة KC-46 يمكنها الطيران لأكثر من 11 ألف كم، والبقاء في الجو لمدة 12-11 ساعة.ويمكن لهذه الطائرة تزويد عشرات المقاتلات بالوقود، وهي تعتمد على طائرة ركاب 767 وقمرة قيادة دريملاينر 787.هذه الطائرات مهمة لتنفيذ مهام هجومية في إيران. ومن المتوقع أن تصل في غضون أربع سنوات على الأقل لتحل محل طائرات عمرها 50 عاما.حاول كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي إقناع نظرائهم في الولايات المتحدة، كجزء من استعداداتهم لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، بتقديم موعد استلام طائرتين من هذا النوع، لكن لم تتم الموافقة على الطلب.يأمل الجيش الإسرائيلي بحسب الصحيفة في أنه خلال العام المقبل سينجح في إقناع الأمريكيين.يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي أنهى قبل أيام زيارة إلى واشنطن قد أبلغ الأمريكيين بأنه أصدر تعليماته بالاستعداد للهجوم على إيران، لكن رغم الضغوط الإسرائيلية لتشديد العقوبات على طهران بالتوازي مع المحادثات النووية ما زالت واشنطن تعتبر الهجوم هو الخيار الأخير.

https://arabic.sputniknews.com/20211211/غانتس-أبلغ-واشنطن-أصدار-أوامر-بالاستعداد-للخيار-العسكري-ضد-إيران-1053821249.html

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إيران, إسرائيل, البنتاغون, بيني غانتس