أمريكا تنفذ عملية إنزال جوي "واسعة" في ريف دير الزور شرقي سوريا

وأشارت الوكالة إلى أن العملية أسفرت عن اختطاف عدد من المدنيين.ولم ترد تفاصيل أكثر من الوكالة، ولكن أردفت في السياق أن "طائرات الاحتلال الأمريكي المروحية نفذت في السابع من الشهر الجاري (ديسمبر) عملية إنزال جوي بمساندة مجموعة من مسلحي "قسد" المرتبطة بها على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة".
ولم ترد تفاصيل أكثر من الوكالة، ولكن أردفت في السياق أن "طائرات الاحتلال الأمريكي المروحية نفذت في السابع من الشهر الجاري (ديسمبر) عملية إنزال جوي بمساندة مجموعة من مسلحي "قسد" المرتبطة بها على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة".