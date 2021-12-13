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https://arabic.sputniknews.com/20211213/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إسقاط-طائرة-استطلاع-تابعة-لسلاح-الجو-السعودي-في-محافظة-شبوة-1053907008.html
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو السعودي في محافظة شبوة
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو السعودي في محافظة شبوة
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة للجيش السعودي في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T20:44+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع [سي إتش 4] تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع".وتعد الطائرة هي الرابعة التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها خلال أيام، إذ أعلنت الجماعة، يوم الجمعة الماضي، إسقاط طائرة استطلاع أمريكية الصنع نوع "سكان إيغل" في مديرية صِرواح غرب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، سبقتها طائرة صينية الصنع نوع "سي إتش 4" في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، وذلك بعد ساعات من إسقاط الجماعة طائرة "سكان إيغل" في مديرية الجُوبة جنوب المحافظة ذاتها.وفي 21 مارس/آذار الماضي، أعلنت "أنصار الله" تمكنها من إسقاط أكثر من 454 طائرة تابعة لقوات التحالف العربي ما بين مقاتلة واستطلاعية منذ إنطلاق عمليات التحالف العربي في 26 مارس 2015.من جانب آخر، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، إحباط هجوم صاروخي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، على المملكة.واعتبر التحالف أن "معاودة المليشيا الحوثية لمحاولات استهداف المدنيين ستقابلها تكلفة باهظة".وأكد التحالف أنه "سيتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني".وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو السعودي في محافظة شبوة

20:44 GMT 13.12.2021
© AP Photo / Pavlos Vrionidesطائرة تجسس
طائرة تجسس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Pavlos Vrionides
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة للجيش السعودي في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع [سي إتش 4] تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع".
وأضاف العميد سريع، أنه "تم إسقاط الطائرة أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عِسيلان بمحافظة شبوة".
وتعد الطائرة هي الرابعة التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها خلال أيام، إذ أعلنت الجماعة، يوم الجمعة الماضي، إسقاط طائرة استطلاع أمريكية الصنع نوع "سكان إيغل" في مديرية صِرواح غرب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، سبقتها طائرة صينية الصنع نوع "سي إتش 4" في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، وذلك بعد ساعات من إسقاط الجماعة طائرة "سكان إيغل" في مديرية الجُوبة جنوب المحافظة ذاتها.
وفي 21 مارس/آذار الماضي، أعلنت "أنصار الله" تمكنها من إسقاط أكثر من 454 طائرة تابعة لقوات التحالف العربي ما بين مقاتلة واستطلاعية منذ إنطلاق عمليات التحالف العربي في 26 مارس 2015.
من جانب آخر، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، إحباط هجوم صاروخي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، على المملكة.
وقال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أُطلق باتجاه خميس مشيط".
واعتبر التحالف أن "معاودة المليشيا الحوثية لمحاولات استهداف المدنيين ستقابلها تكلفة باهظة".
وأكد التحالف أنه "سيتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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