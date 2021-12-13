تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211213/أيمن-زيدان-يرد-بغضب-شديد-على-الأشرار-ويتخذ-إجراء-ضدهم-لأول-مرة-1053898494.html
أيمن زيدان يرد بغضب شديد على "الأشرار" ويتخذ إجراء ضدهم لأول مرة
أيمن زيدان يرد بغضب شديد على "الأشرار" ويتخذ إجراء ضدهم لأول مرة
رد الفنان السوري، أيمن زيدان، اليوم الاثنين، على أنباء متداولة عنه تشير إلى تدهور وضعه الصحي.‏ 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T16:24+0000
2021-12-13T16:24+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1050124522_0:0:3335:1876_1920x0_80_0_0_bbf178780b7657109fd13dd46bc42d3b.jpg
ونشر زيدان عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة لخبر غير صحيح، يزعم أنه اعتذر عن تصوير عدد من الأعمال الدرامية، المقرر عرضها خلال موسم رمضان 2022 بسبب تدهور وضعه الصحي.وعلق أيمن زيدان بغضب على الخبر بأنه "نموذج من المواقع السافلة التي تنشر أخبارا كاذبة ووضيعة"، بحسب قوله.وتابع الممثل السوري: "تبا لوسائل التواصل الاجتماعي عندما يستخدمها الأشرار".وأردف معلنا أنه "سيبحث ولأول مرة عن صيغة قضائية لمواجهة أمثال هؤلاء".يشار إلى أنه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، نفى أيمن زيدان شائعة وفاته.وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "والله العظيم أنا بخير، تبا لاشاعات الموت السخيفة والتي لا أفهم سبب ترويجها".وكان أيمن زيدان كشف خلال 2021 عن فاجعة مر بها قبل 10 سنوات لا يعلمها الكثير من محبيه، وهي وفاة ابنه نوار بعمر 19 عاما.وآخر ما قدمه أيمن زيدان للدراما التلفزيونية مسلسل "الكندوش"، الذي عرض خلال العام الحالي، من تأليف حسام تحسين بك، ومن إخراج سمير محسن، ويشارك في بطولته الفنانة السورية، سلاف فواخرجي .
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1050124522_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_82d4aacda20819386fe7882da853519a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

أيمن زيدان يرد بغضب شديد على "الأشرار" ويتخذ إجراء ضدهم لأول مرة

16:24 GMT 13.12.2021
© Sputnik . Ahmed Al Hark فريق تصوير مسلسل "فيك أب" السوري من بطولة أيمن زيدان وإخراج أحمد إبراهيم أحمد
 فريق تصوير مسلسل فيك أب السوري من بطولة أيمن زيدان وإخراج أحمد إبراهيم أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
فريق تصوير مسلسل "فيك أب" السوري من بطولة أيمن زيدان وإخراج أحمد إبراهيم أحمد
© Sputnik . Ahmed Al Hark
تابعنا عبر
رد الفنان السوري، أيمن زيدان، اليوم الاثنين، على أنباء متداولة عنه تشير إلى تدهور وضعه الصحي.‏
ونشر زيدان عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة لخبر غير صحيح، يزعم أنه اعتذر عن تصوير عدد من الأعمال الدرامية، المقرر عرضها خلال موسم رمضان 2022 بسبب تدهور وضعه الصحي.
وعلق أيمن زيدان بغضب على الخبر بأنه "نموذج من المواقع السافلة التي تنشر أخبارا كاذبة ووضيعة"، بحسب قوله.
وتابع الممثل السوري: "تبا لوسائل التواصل الاجتماعي عندما يستخدمها الأشرار".
وأردف معلنا أنه "سيبحث ولأول مرة عن صيغة قضائية لمواجهة أمثال هؤلاء".
يشار إلى أنه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، نفى أيمن زيدان شائعة وفاته.
وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "والله العظيم أنا بخير، تبا لاشاعات الموت السخيفة والتي لا أفهم سبب ترويجها".
وكان أيمن زيدان كشف خلال 2021 عن فاجعة مر بها قبل 10 سنوات لا يعلمها الكثير من محبيه، وهي وفاة ابنه نوار بعمر 19 عاما.
وآخر ما قدمه أيمن زيدان للدراما التلفزيونية مسلسل "الكندوش"، الذي عرض خلال العام الحالي، من تأليف حسام تحسين بك، ومن إخراج سمير محسن، ويشارك في بطولته الفنانة السورية، سلاف فواخرجي .
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:28 GMTمؤسسات مالية أمريكية تعيد النظر في عودة الموظفين إلى مكاتبهم بعد أوميكرون
17:24 GMTأحدها خاص بالسعودية... إيران تكشف 3 عوامل أحدثت تغيرا جيوسياسيا وأمنيا في المنطقة
17:19 GMTالسعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن الحجر الأسود... يمكنك لمسه بسهولة الآن... صور
17:16 GMTبوريل يؤكد على تجنب المواجهات العسكرية في أوكرانيا ويعلن كبح موجات الهجرة
17:11 GMTمنها القهوة والشوكولاتة... موافقة برلمانية مصرية على فرض رسوم 10% على 35 سلعة
16:55 GMTبوتين يطلع جونسون على تقييم الوضع في أوكرانيا ويعتبر التطوير العسكري من قبل الناتو تهديدا لروسيا
16:42 GMTذكر البطريق "يرضع" فرخه من الحلق وينجو بأعجوبة من هجوم فقمة...فيديو
16:38 GMTالسعودية لا تنوي إنفاق فائض الدخل النفطي
16:32 GMTرئيس وزراء إسرائيل يغادر أبوظبي ويصدر قرارا عاجلا
16:29 GMTخسر عمله جراء الجائحة.. مهندس تونسي يبتكر مقهى متجولا على دراجة هوائية
16:24 GMTأيمن زيدان يرد بغضب شديد على "الأشرار" ويتخذ إجراء ضدهم لأول مرة
16:19 GMTالسعودية تعلن استعدادها للتطبيع مع إسرائيل بمجرد تنفيذ شرط واحد
16:03 GMTالهند تنجح في تطوير جيل الجديد من الطوربيدات الأسرع من الصوت
15:54 GMTقصف صاروخي على قاعدة للجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط السورية
15:53 GMTولي عهد أبوظبي يقبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل ويصدران بيانا مشتركا
15:41 GMTهبوط مدو جديد لسعر صرف الليرة التركية
15:39 GMTمحمد بن راشد يكشف "ما كان مذهلا" خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2021‏
15:35 GMTالحكومة الألمانية تنتظر التحقق من امتثال مشروع "التيار الشمالي 2" لمعايير الطاقة الأوروبية
15:25 GMT"بوش أراد رأسه لهذا السبب"... محامي صدام حسين يكشف سرا حول إعدامه
15:18 GMTالاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية بدعوى تعاونهم مع "مجموعة فاغنر"