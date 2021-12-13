أيمن زيدان يرد بغضب شديد على "الأشرار" ويتخذ إجراء ضدهم لأول مرة

ونشر زيدان عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة لخبر غير صحيح، يزعم أنه اعتذر عن تصوير عدد من الأعمال الدرامية، المقرر عرضها خلال موسم رمضان 2022 بسبب تدهور وضعه الصحي.وعلق أيمن زيدان بغضب على الخبر بأنه "نموذج من المواقع السافلة التي تنشر أخبارا كاذبة ووضيعة"، بحسب قوله.وتابع الممثل السوري: "تبا لوسائل التواصل الاجتماعي عندما يستخدمها الأشرار".وأردف معلنا أنه "سيبحث ولأول مرة عن صيغة قضائية لمواجهة أمثال هؤلاء".يشار إلى أنه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، نفى أيمن زيدان شائعة وفاته.وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "والله العظيم أنا بخير، تبا لاشاعات الموت السخيفة والتي لا أفهم سبب ترويجها".وكان أيمن زيدان كشف خلال 2021 عن فاجعة مر بها قبل 10 سنوات لا يعلمها الكثير من محبيه، وهي وفاة ابنه نوار بعمر 19 عاما.وآخر ما قدمه أيمن زيدان للدراما التلفزيونية مسلسل "الكندوش"، الذي عرض خلال العام الحالي، من تأليف حسام تحسين بك، ومن إخراج سمير محسن، ويشارك في بطولته الفنانة السورية، سلاف فواخرجي .