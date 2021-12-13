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إعلان نتيجة القرعة المعادة للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا
https://arabic.sputniknews.com/20211213/إعلان-نتيجة-القرعة-المعادة-للدور-ثمن-النهائي-لدوري-أبطال-أوروبا-1053893563.html
إعلان نتيجة القرعة المعادة للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا
إعلان نتيجة القرعة المعادة للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا
أعيدت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد حدوث 3 أخطاء دعت إدارتي ناديي فياريال الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي للاعتراض وتقديم طلب الإعادة. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T14:17+0000
2021-12-13T14:34+0000
رياضة
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الطلب لاقى الموافقة بشكل سريع من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وتقررت الإعادة بعد حوالي ساعة ونصف من القرعة الأولى:وكانت نتيجة القرعة المعادة كالتالي:زالتسبورغ النمساوي يواجه بايرن ميونيخ الألمانيسبورتينغ لشبونة البرتغالي يواجه مانشستر سيتي الإنجليزيبنفيكا البرتغالي يواجه أياكس الهولنديتشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسيأتليتكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزيفياريال الإسباني ضد يوفنتوس الإيطاليو إنتر ميلان الإيطالي يواجه ليفربول الإنجليزيوالقمة المنتظرة باريس سان جيرمان يتقابل مع ريال مدريد الإسبانيوتجرى مباريات الذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال في 15 و16 و22 و23 فبراير/شباط، فيما تقام مباريات الإياب في 8 و9 و15 و16 مارس/آذار 2022.سيكون لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان طعم خاص بالنسبة لسيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق، في قمة نارية لن تكون سهلة على الطرفين، وقد تكون محور حديث الصحافة باعتبار أن ريال مدريد كان خصمه في القرعة الأولى بنفيكا البرتغالي، وعندما أعلن "اليويفا" عن أنه سوف يعيد القرعة، اعترض ريال مدريد واقترح إعادة القرعة من وقت الخطأ، أي من المباراة الثانية عندما ظهر مانشستر يونايتد كخصم لنادي فياريال الإسباني. لكن "اليويفا" قرر إلغاء القرعة الأولى وإعادتها بالكامل.وأسفرت القرعة الأولى عما يلي:بنفيكا - ريال مدريد الإسبانيفياريال - مانشستر سيتيأتليتكو مدريد - بايرن ميونيخزالتسبورغ - ليفربولإنتر ميلان - أياكسسبورتينغ لشبونة - يوفنتوستشيلسي - ليلباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد
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رياضة

إعلان نتيجة القرعة المعادة للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا

14:17 GMT 13.12.2021 (تم التحديث: 14:34 GMT 13.12.2021)
© AFP 2021 / RICHARD JUILLIARTقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / RICHARD JUILLIART
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يتبع
أعيدت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد حدوث 3 أخطاء دعت إدارتي ناديي فياريال الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي للاعتراض وتقديم طلب الإعادة.
الطلب لاقى الموافقة بشكل سريع من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وتقررت الإعادة بعد حوالي ساعة ونصف من القرعة الأولى:
وكانت نتيجة القرعة المعادة كالتالي:
زالتسبورغ النمساوي يواجه بايرن ميونيخ الألماني
سبورتينغ لشبونة البرتغالي يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي
بنفيكا البرتغالي يواجه أياكس الهولندي
تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي
أتليتكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي
فياريال الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي
و إنتر ميلان الإيطالي يواجه ليفربول الإنجليزي
والقمة المنتظرة باريس سان جيرمان يتقابل مع ريال مدريد الإسباني
وتجرى مباريات الذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال في 15 و16 و22 و23 فبراير/شباط، فيما تقام مباريات الإياب في 8 و9 و15 و16 مارس/آذار 2022.
سيكون لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان طعم خاص بالنسبة لسيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق، في قمة نارية لن تكون سهلة على الطرفين، وقد تكون محور حديث الصحافة باعتبار أن ريال مدريد كان خصمه في القرعة الأولى بنفيكا البرتغالي، وعندما أعلن "اليويفا" عن أنه سوف يعيد القرعة، اعترض ريال مدريد واقترح إعادة القرعة من وقت الخطأ، أي من المباراة الثانية عندما ظهر مانشستر يونايتد كخصم لنادي فياريال الإسباني. لكن "اليويفا" قرر إلغاء القرعة الأولى وإعادتها بالكامل.
وأسفرت القرعة الأولى عما يلي:
بنفيكا - ريال مدريد الإسباني
فياريال - مانشستر سيتي
أتليتكو مدريد - بايرن ميونيخ
زالتسبورغ - ليفربول
إنتر ميلان - أياكس
سبورتينغ لشبونة - يوفنتوس
تشيلسي - ليل
باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد
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