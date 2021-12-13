إليسا: لن نسكت على الاحتلال الإيراني

وكتبت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر": "واجبي كمواطنة حرة تؤمن بلبنان أن أتضامن مع فارس سعيد".وتابعت موضحة أن "من يهدد السلم الأهلي ليس من كتب تغريدة، وإنما من لديه 100 ألف مقاتل".وختمت إليسا تغريدتها قائلة: "لن نسكت على الاحتلال الإيراني".وكان "حزب الله" اللبناني أعلن الأسبوع الماضي عن أنه يقاضي النائب السابق، فارس سعيد، والموقع الإلكتروني لحزب القوات اللبنانية، لاتهامه ""حزب الله" بمسؤوليته عن تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.ومثل فارس سعيد، اليوم الاثنين، أمام القضاء في قصر العدل بعبدا، بعد الدعوى المقدمة ضده من "حزب الله"، بحسب تلفزيون "الجديد" اللبناني.ومنذ وقوع الانفجار، اُتهِم "حزب الله" من قبل بعض معارضيه بتخزين كيماويات متفجرة في مرفأ بيروت.لكن "حزب الله" نفى الاتهام الموجة إليه، ولم تظهر أدلة على علاقته بالمتفجرات الكيماوية.
أعلنت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم الاثنين، عن تضامنها مع نائب لبناني سابق، بعد أن قام "حزب الله" بمقاضاته، لاتهامه له بالمسؤولية عن تفجير مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأدى إلى إصابة الآلاف.
وكتبت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر": "واجبي كمواطنة حرة تؤمن بلبنان أن أتضامن مع فارس سعيد".
وتابعت موضحة أن "من يهدد السلم الأهلي ليس من كتب تغريدة، وإنما من لديه 100 ألف مقاتل".
وختمت إليسا تغريدتها قائلة: "لن نسكت على الاحتلال الإيراني".
واجبي كمواطنة حرة بتآمن بلبنان إتضامن مع @FaresSouaid اللي بيهدد السلم الأهلي مش يللي بيعمل تويت. اللي بيهدد السلم الأهلي هو اللي عندو ١٠٠ ألف مقاتل… ما رح نسكت عن الاحتلال الإيراني