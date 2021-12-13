إيران عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات: مخلة بالأمن

طهران- سبوتنيك. وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان، من "عواقب تواجد كيان الاحتلال في غرب آسيا"، معتبرا زيارة بينيت إلى الإمارات "مخلة بالأمن وليست لصالح الأمة وشعوب المنطقة".ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات، مساء الأحد، بحسب ما أعلن مكتبه، وكان في استقباله وزير خارجية الامارات عبدالله بن زايد. وتعد هذه أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى دولة خليجية، والتقى بينيت اليوم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إيران، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، إلى الإمارات "مخلة بالأمن وليست لصالح شعوب المنطقة".
طهران- سبوتنيك. وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان، من "عواقب تواجد كيان الاحتلال في غرب آسيا"، معتبرا زيارة بينيت إلى الإمارات "مخلة بالأمن وليست لصالح الأمة وشعوب المنطقة".
وتابع "شعوب المنطقة لن تنسى الممارسات الشريرة والعدائية للكيان الصهيوني وستبقى رافضة لعملية التطبيع"، مضيفا "أي خطوة باتجاه التطبيع لا يمكنها إمحاء القضية الفلسطينية".
ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات، مساء الأحد، بحسب ما أعلن مكتبه، وكان في استقباله وزير خارجية الامارات عبدالله بن زايد. وتعد هذه أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى دولة خليجية، والتقى بينيت اليوم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.