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https://arabic.sputniknews.com/20211213/إيلون-ماسك-يفوز-بلقب-شخصية-العام-لسنة-2021-من-مجلة-تايم-1053888361.html
إيلون ماسك يفوز بلقب "شخصية العام" لسنة 2021 من مجلة "تايم"
إيلون ماسك يفوز بلقب "شخصية العام" لسنة 2021 من مجلة "تايم"
حاز الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الاثنين، على لقب "شخصية العام" لسنة 2021 من جانب محرري ‏مجلة "تايم" الأمريكية.‏ 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T13:18+0000
2021-12-13T14:00+0000
مجتمع
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إيلون ماسك
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وفي مقال لها، أكدت مجلة "تايم" أنها اختارت ماسك للقب السنوي والشهير باعتباره "أغنى رجل في العالم، ولا يملك منزلا، وقد قام مؤخرا ببيع ثروته، ويطلق الأقمار الصناعية في المدار ويسخر الشمس، كما أنه يقود سيارة صنعها لا تستخدم الغاز، وبالكاد يحتاج إلى سائق".وتابعت مجلة "تايم" عن إيلون ماسك: "بنقرة من إصبعه ترتفع البورصة أو تغرق، كما أن هناك جيشا من التابعين له يعلقون أحوالهم على كل كلمة له، إنه يحلم بالمريخ وهو يتفوق على الأرض، ذو فك مربع ولا يقهر، وفي الآونة الأخيرة يحب إرسال تغريداته على الهواء مباشرة".وأكدت المجلة عن ماسك: "هذا هو الرجل الذي يطمح لإنقاذ كوكبنا وجعله جديدا نسكنه: عبقري، صاحب رؤية، رجل صناعة، رجل استعراض، مهووس بالمخترع توماس إديسون، يخترع السيارات الكهربائية وينتقل إلى المريخ، قفزت شركته الناشئة في مجال الصواريخ "سبيس إكس" على شركة "بوينغ" للطائرات وغيرها لامتلاك مستقبل أمريكا في مجال الفضاء".وتابعت عنه: "إنه لاعب في الروبوتات والطاقة الشمسية والعملات المشفرة والمناخ، وزراعة الدماغ والحاسوب لدرء خطر الذكاء الاصطناعي والأنفاق تحت الأرض لنقل الأشخاص والشحن بسرعات فائقة، ويسيطر على شارع المال وول ستريت".يشار إلى أن قراء مجلة "تايم" الأمريكية اختاروا الأسبوع الماضي، الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، "شخصية العام" لسنة 2021.
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مجتمع, منوعات, إيلون ماسك

إيلون ماسك يفوز بلقب "شخصية العام" لسنة 2021 من مجلة "تايم"

13:18 GMT 13.12.2021 (تم التحديث: 14:00 GMT 13.12.2021)
© REUTERS / ALY SONGالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
الملياردير، إيلون ماسك
© REUTERS / ALY SONG
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حاز الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الاثنين، على لقب "شخصية العام" لسنة 2021 من جانب محرري ‏مجلة "تايم" الأمريكية.‏
وفي مقال لها، أكدت مجلة "تايم" أنها اختارت ماسك للقب السنوي والشهير باعتباره "أغنى رجل في العالم، ولا يملك منزلا، وقد قام مؤخرا ببيع ثروته، ويطلق الأقمار الصناعية في المدار ويسخر الشمس، كما أنه يقود سيارة صنعها لا تستخدم الغاز، وبالكاد يحتاج إلى سائق".
وتابعت مجلة "تايم" عن إيلون ماسك: "بنقرة من إصبعه ترتفع البورصة أو تغرق، كما أن هناك جيشا من التابعين له يعلقون أحوالهم على كل كلمة له، إنه يحلم بالمريخ وهو يتفوق على الأرض، ذو فك مربع ولا يقهر، وفي الآونة الأخيرة يحب إرسال تغريداته على الهواء مباشرة".
وأكدت المجلة عن ماسك: "هذا هو الرجل الذي يطمح لإنقاذ كوكبنا وجعله جديدا نسكنه: عبقري، صاحب رؤية، رجل صناعة، رجل استعراض، مهووس بالمخترع توماس إديسون، يخترع السيارات الكهربائية وينتقل إلى المريخ، قفزت شركته الناشئة في مجال الصواريخ "سبيس إكس" على شركة "بوينغ" للطائرات وغيرها لامتلاك مستقبل أمريكا في مجال الفضاء".

وأضافت: "تتحكم شركته للسيارات "تسلا" في ثلثي سوق السيارات الكهربائية بمليارات الدولارات التي كانت رائدة فيها، وتقدر قيمتها بنحو 1 تريليون دولار، وهو ما جعل ماسك الذي تبلغ ثروته الصافية أكثر من 250 مليار دولار أغنى مواطن في التاريخ، على الأقل على الورق".

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وتابعت عنه: "إنه لاعب في الروبوتات والطاقة الشمسية والعملات المشفرة والمناخ، وزراعة الدماغ والحاسوب لدرء خطر الذكاء الاصطناعي والأنفاق تحت الأرض لنقل الأشخاص والشحن بسرعات فائقة، ويسيطر على شارع المال وول ستريت".
يشار إلى أن قراء مجلة "تايم" الأمريكية اختاروا الأسبوع الماضي، الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، "شخصية العام" لسنة 2021.
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