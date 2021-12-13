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احتجاجات في مدن سودانية على إجراءات البرهان والشرطة تطلق الغاز
احتجاجات في مدن سودانية على إجراءات البرهان والشرطة تطلق الغاز
شهدت مدن سودانية، اليوم الاثنين، خروج أعداد من المحتجين على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T13:03+0000
2021-12-13T13:03+0000
أخبار السودان اليوم
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وصرح مصدر لـ"سبوتنيك" أن العاصمة السودانية الخرطوم ومدنا أخرى شهدت احتجاجات على إجراءات البرهان يوم 25 أكتوبر ورفضا للاتفاق السياسي المُوقع بينه وبين حمدوك.وأفاد مراسل "سبوتنيك بأن قوات الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الرافضين للاتفاق بين البرهان وحمدوك بمحيط القصر الرئاسي بالعاصمة.وكان البرهان قد أكد، يوم الأربعاء الماضي، التزام الجيش بدعم حكومة عبد الله حمدوك خلال الفترة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات نزيهة.ووقّع البرهان وعبد الله حمدوك، الشهر الماضي، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.وتضمن الاتفاق 14 بندا أبرزها "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبد الله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري) للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله الجانبان المدني والعسكري لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم.
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أخبار السودان اليوم

احتجاجات في مدن سودانية على إجراءات البرهان والشرطة تطلق الغاز

13:03 GMT 13.12.2021
© AFP 2021 / -احتجاجات "مليونية 30 أكتوبر" في الخرطوم
احتجاجات مليونية 30 أكتوبر في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / -
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شهدت مدن سودانية، اليوم الاثنين، خروج أعداد من المحتجين على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وصرح مصدر لـ"سبوتنيك" أن العاصمة السودانية الخرطوم ومدنا أخرى شهدت احتجاجات على إجراءات البرهان يوم 25 أكتوبر ورفضا للاتفاق السياسي المُوقع بينه وبين حمدوك.
وأفاد مراسل "سبوتنيك بأن قوات الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الرافضين للاتفاق بين البرهان وحمدوك بمحيط القصر الرئاسي بالعاصمة.
وكان البرهان قد أكد، يوم الأربعاء الماضي، التزام الجيش بدعم حكومة عبد الله حمدوك خلال الفترة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات نزيهة.
وأوضح البرهان، في كلمة لدى حضوره ختام تدريبات للجيش: "الفترة الانتقالية ذات مهام محددة ونعمل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من أجل معاش الناس بجانب توفير الأمن والاستقرار وتحقيق السلام ثم تهيئة البلاد لانتخابات نزيهة".
ووقّع البرهان وعبد الله حمدوك، الشهر الماضي، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمن الاتفاق 14 بندا أبرزها "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبد الله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري) للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".
وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله الجانبان المدني والعسكري لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم.
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