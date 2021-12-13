اعتقالات في نابلس تطال أطفال المدارس وشبان الجامعات
اعتقالات في نابلس تطال أطفال المدارس وشبان الجامعات
أفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، أجود جرادات، أن القوات الإسرائيلية قامت بحملة اعتقالات في نابلس طالت أطفال المدارس وشبان الجامعات.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قالت عضو المجلس الاستشاري في حركة "فتح" في رام الله، ميساء أبو زيدان:خبير: استفزاز واشنطن لموسكو يهدف للهيمنة على دول الاتحاد الأوروبيتزيد كييف من حشد قواتها على الحدود مع روسيا، فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "أن دولا غربية تقوم بنقل مسلحين إلى أوكرانيا متنكرين في هيئة مدربين".بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، لـ "سبوتنيك" وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي الروسي، فلاديمير شابوفالوف، لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغم كباس
نناقش في هذه الحلقة: إضراب عام وحداد في نابلس بعد مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، أوكرانيا تحشد قواتها على الحدود الروسية، دعوات لتشكيل حكومة توافقية في العراق لحل الأزمة، احتجاجات في اليمن على تردي الأوضاع المعيشية.
أفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، أجود جرادات، أن القوات الإسرائيلية قامت بحملة اعتقالات في نابلس طالت أطفال المدارس وشبان الجامعات.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قالت عضو المجلس الاستشاري في حركة "فتح" في رام الله، ميساء أبو زيدان:
إن "ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تستند إلى التطرف والعنصرية التي تقودها الحكومة اليمينية التي تتبنى سياسة المؤسسة العسكرية، وتعتبر شعبنا عبارة عن سكان يجب التخلص منهم باتباع سياسات تطهيرية دون التمييز بين طفل أو بالغ".
خبير: استفزاز واشنطن لموسكو يهدف للهيمنة على دول الاتحاد الأوروبي
بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، لـ "سبوتنيك"
أن "أنشطة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع ووصوله إلى مستوى أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 (أزمة الكاريبي)، مشيرا إلى أن مثل هذا التصعيد سيكون له عواقب يصعب التنبؤ بها".
وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي الروسي، فلاديمير شابوفالوف، لـ"سبوتنيك":
إن "الولايات المتحدة تستفز روسيا إعلامياً من خلال تصويرها على أنها ستهاجم أوكرانيا، وذلك لعدة أسباب، منها دفع الدول الأوروبية للالتفاف حول الولايات المتحدة، ولا يخفى على أحد أن الوضع داخل الناتو غامض، والعلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين ليست مثالية، كما أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي لا تعتبر روسيا عدوا أوخصما، وكل هذه الحرب الإعلامية المفتوحة ضد روسيا، تهدف إلى وضع دول أوروبا تحت الهيمنة الأمريكية، والهدف الثاني هو استمرار التوتر والتهديدات ضد روسيا من قبل المجتمع الغربي من أجل خلق حالة من التوتر على الحدود الروسية".