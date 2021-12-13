تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
إعلان نتيجة القرعة المعادة للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا
https://arabic.sputniknews.com/20211213/اعتقالات-في-نابلس-تطال-أطفال-المدارس-وشبان-الجامعات-1053892615.html
اعتقالات في نابلس تطال أطفال المدارس وشبان الجامعات
اعتقالات في نابلس تطال أطفال المدارس وشبان الجامعات
نناقش في هذه الحلقة: إضراب عام وحداد في نابلس بعد مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، أوكرانيا تحشد قواتها على الحدود الروسية، دعوات لتشكيل حكومة... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T14:19+0000
2021-12-13T14:19+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1053892026_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_97f4950ab29b9548e50c284a726a8377.png
اعتقالات في نابلس تطال أطفال المدارس وشبان الجامعات
اعتقالات في نابلس تطال أطفال المدارس وشبان الجامعات
أفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، أجود جرادات، أن القوات الإسرائيلية قامت بحملة اعتقالات في نابلس طالت أطفال المدارس وشبان الجامعات.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قالت عضو المجلس الاستشاري في حركة "فتح" في رام الله، ميساء أبو زيدان:خبير: استفزاز واشنطن لموسكو يهدف للهيمنة على دول الاتحاد الأوروبيتزيد كييف من حشد قواتها على الحدود مع روسيا، فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "أن دولا غربية تقوم بنقل مسلحين إلى أوكرانيا متنكرين في هيئة مدربين".بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، لـ "سبوتنيك" وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي الروسي، فلاديمير شابوفالوف، لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغم كباس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1053892026_244:0:1177:700_1920x0_80_0_0_a1c2be338c843272ccba2634760ebefd.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, بلا قيود, аудио

اعتقالات في نابلس تطال أطفال المدارس وشبان الجامعات

14:19 GMT 13.12.2021
اعتقالات في نابلس تطال أطفال المدارس وشبان الجامعات
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: إضراب عام وحداد في نابلس بعد مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، أوكرانيا تحشد قواتها على الحدود الروسية، دعوات لتشكيل حكومة توافقية في العراق لحل الأزمة، احتجاجات في اليمن على تردي الأوضاع المعيشية.
أفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، أجود جرادات، أن القوات الإسرائيلية قامت بحملة اعتقالات في نابلس طالت أطفال المدارس وشبان الجامعات.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قالت عضو المجلس الاستشاري في حركة "فتح" في رام الله، ميساء أبو زيدان:
إن "ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تستند إلى التطرف والعنصرية التي تقودها الحكومة اليمينية التي تتبنى سياسة المؤسسة العسكرية، وتعتبر شعبنا عبارة عن سكان يجب التخلص منهم باتباع سياسات تطهيرية دون التمييز بين طفل أو بالغ".

خبير: استفزاز واشنطن لموسكو يهدف للهيمنة على دول الاتحاد الأوروبي

تزيد كييف من حشد قواتها على الحدود مع روسيا، فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "أن دولا غربية تقوم بنقل مسلحين إلى أوكرانيا متنكرين في هيئة مدربين".
بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، لـ "سبوتنيك"
أن "أنشطة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع ووصوله إلى مستوى أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 (أزمة الكاريبي)، مشيرا إلى أن مثل هذا التصعيد سيكون له عواقب يصعب التنبؤ بها".
وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي الروسي، فلاديمير شابوفالوف، لـ"سبوتنيك":
إن "الولايات المتحدة تستفز روسيا إعلامياً من خلال تصويرها على أنها ستهاجم أوكرانيا، وذلك لعدة أسباب، منها دفع الدول الأوروبية للالتفاف حول الولايات المتحدة، ولا يخفى على أحد أن الوضع داخل الناتو غامض، والعلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين ليست مثالية، كما أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي لا تعتبر روسيا عدوا أوخصما، وكل هذه الحرب الإعلامية المفتوحة ضد روسيا، تهدف إلى وضع دول أوروبا تحت الهيمنة الأمريكية، والهدف الثاني هو استمرار التوتر والتهديدات ضد روسيا من قبل المجتمع الغربي من أجل خلق حالة من التوتر على الحدود الروسية".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: نغم كباس
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:33 GMTإيران: أي وجود لإسرائيل في منطقة الخليج مصدر أزمة ويضر بمصالحنا
14:29 GMTمركز التنبؤ بالفيضان المصري: هذه أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام الـ3 المقبلة
14:27 GMTاليابان وأمريكا وأستراليا تتعاون في مشروع مشترك لمواجهة "نفوذ الصين المتزايد"
14:26 GMTلافروف وعبد اللهيان يؤكدان اعتزامهما استئناف الاتفاق النووي الإيراني في شكله الأصلي
14:22 GMT"سوني" تطرح لأول مرة أغطية لجهاز ألعاب "بلاي ستيشن 5" بدءا من يناير 2022‏... فيديو
14:21 GMTأول رد من إيران على أنباء إعادة فتح مكتب تمثيلي في السعودية
14:19 GMTاعتقالات في نابلس تطال أطفال المدارس وشبان الجامعات
14:17 GMTإعلان نتيجة القرعة المعادة للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا
14:16 GMTما بين التفاؤل الإيراني والتحذير الأوروبي، ما مصير مفاوضات فيينا؟
14:09 GMTالفيفا تشيد بلاعب جزائري.. جوهرة جزائرية بأقدام برازيلية
13:59 GMT"يويفا" يعيد إجراء قرعة دوري الأبطال بعد "خطأ فادح"
13:59 GMTبروتين الجمال... ما هو الكولاجين ولماذا يمثل أهمية كبيرة؟
13:53 GMTالداخلية المصرية تكشف ملابسات اتصال هاتفي أساء لمؤسسة الرئاسة وتضبط المتحدثين
13:49 GMTمسؤول إماراتي: نريد تجنب صراع كبير مع إيران بأي ثمن ونسعى لتحسين العلاقات مع تركيا
13:45 GMTمسؤول روسي: واشنطن وطهران "لا تلهوان" بشأن خطة عمل الملف النووي الإيراني
13:43 GMTتامر حسني يقدم تقنية الهولوغرام لأول مرة في حفلاته... فيديو
13:41 GMTأرقام مهمة عن الاقتصاد السعودي بعد إقرار الميزانية الجديدة
13:40 GMTيمكن الآن تجربة المنتجات الروسية بجناح خاص في مصر
13:39 GMTبايدن ينعى مطربا مكسيكيا... "العالم الموسيقي فقد أيقونة"‏
13:31 GMT الانتخابات الرئاسية في ليبيا ... بوادر التأجيل تلوح في الأفق