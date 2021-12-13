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https://arabic.sputniknews.com/20211213/الأسبوع-الأسوأ-في-البريميرليغ-إصابة-42-حالة-بكورونا-ويونايتد-في-العزل--1053908448.html
الأسبوع الأسوأ في البريميرليغ.. إصابة 42 حالة بكورونا ويونايتد في العزل
الأسبوع الأسوأ في البريميرليغ.. إصابة 42 حالة بكورونا ويونايتد في العزل
اكتشف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 42 حالة إصابة بكوفيد-19، وهو رقم قياسي، بين اللاعبين والأجهزة المعاونة في مختلف الأندية الأسبوع الماضي حسبما أعلن... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T22:06+0000
2021-12-13T22:06+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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يأتي ذلك بعد ساعات من تفشي الإصابة في مانشستر يونايتد، مما جعل خوضه مباراة برنتفورد محل شك.وقال الدوري في بيان، "عادت رابطة الدوري إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وستزيد من وتيرة الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون والأطقم المعاونة".وقال يونايتد، إنه "أغلق مقره التدريبي بعد ظهور حالات إيجابية لكوفيد-19 في صفوف الفريق الأول".ومن المقرر أن يلعب يونايتد خارج أرضه مع برنتفورد غدا الثلاثاء، لكن النادي قال إنه يناقش الدوري الممتاز بشأن ما إذا كان ينبغي أن تقام المباراة في موعدها.ولم يحدد يونايتد عدد الأفراد المصابين بفيروس كورونا في صفوفه.وقال النادي في بيان، "المصابون تم عزلهم وفقا لبروتوكول الدوري الممتاز. بعد إلغاء التدريب ومع إعطاء صحة اللاعبين والطاقم المعاون الأولوية، يناقش النادي مع الدوري الممتاز ما إذا كان من الآمن للجميع المضي قدما في إقامة مباراة الغد أمام برنتفورد".وقال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا وغراهام بوتر مدرب برايتون، إنه يوجد لاعبون مصابون بكوفيد-19 في صفوف الفريقين.
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أخبار الدوري الإنجليزي

الأسبوع الأسوأ في البريميرليغ.. إصابة 42 حالة بكورونا ويونايتد في العزل

22:06 GMT 13.12.2021
© REUTERS / DAVID KLEINكريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي
كريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / DAVID KLEIN
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اكتشف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 42 حالة إصابة بكوفيد-19، وهو رقم قياسي، بين اللاعبين والأجهزة المعاونة في مختلف الأندية الأسبوع الماضي حسبما أعلن اليوم الاثنين.
يأتي ذلك بعد ساعات من تفشي الإصابة في مانشستر يونايتد، مما جعل خوضه مباراة برنتفورد محل شك.
وتمثل 42 حالة إيجابية بين أكثر من 3800 فرد أكثر من مجموع الحالات في الأسابيع السبعة الأخيرة مجتمعة، وهم رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في أسبوع واحد.
وقال الدوري في بيان، "عادت رابطة الدوري إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وستزيد من وتيرة الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون والأطقم المعاونة".
وقال يونايتد، إنه "أغلق مقره التدريبي بعد ظهور حالات إيجابية لكوفيد-19 في صفوف الفريق الأول".
ومن المقرر أن يلعب يونايتد خارج أرضه مع برنتفورد غدا الثلاثاء، لكن النادي قال إنه يناقش الدوري الممتاز بشأن ما إذا كان ينبغي أن تقام المباراة في موعدها.
أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
كورونا يضرب البريميرليغ
أمس, 18:36 GMT
ولم يحدد يونايتد عدد الأفراد المصابين بفيروس كورونا في صفوفه.
وقال النادي في بيان، "المصابون تم عزلهم وفقا لبروتوكول الدوري الممتاز. بعد إلغاء التدريب ومع إعطاء صحة اللاعبين والطاقم المعاون الأولوية، يناقش النادي مع الدوري الممتاز ما إذا كان من الآمن للجميع المضي قدما في إقامة مباراة الغد أمام برنتفورد".
وأضاف "سيتم تأجيل سفر الفريق والطاقم المعاون إلى لندن في انتظار نتيجة تلك المناقشة".
وقال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا وغراهام بوتر مدرب برايتون، إنه يوجد لاعبون مصابون بكوفيد-19 في صفوف الفريقين.
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