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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية بدعوى تعاونهم مع "مجموعة فاغنر"
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية بدعوى تعاونهم مع "مجموعة فاغنر"
فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على 8 أفراد و4 كيانات روسية، بسبب مزاعم تتعلق بتعاونهم مع شركة أمنية تعرف باسم "مجموعة فاغنر"، التي تنشط وفقا... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T15:18+0000
2021-12-13T15:18+0000
أخبار روسيا
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بروكسل- سبوتنيك. وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اتخذوا قرارا أثناء اجتماعهم في بروكسل، بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات روسية، بسبب صلتهم "بمجموعة فاغنر".وأدرج الاتحاد الأوربي الروسي، سيرغي كوزينتسوف، على قائمة العقوبات، بسبب مزاعم تتعلق بمشاركته في الأعمال القتالية في ليبيا، فضلا عن فرض عقوبات على 3 شركات روسية لقيامها بالتنقيب عن مصادر الطاقة في سوريا.وتشمل العقوبات حظر الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
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أخبار روسيا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية بدعوى تعاونهم مع "مجموعة فاغنر"

15:18 GMT 13.12.2021
© Photo / Srdjan ZivulovicRazor wire is seen in front of an European Union (EU) sign during a protest against barbed wire fences along the border crossing between Slovenia and Croatia in Brezovica pri Gradinu, Slovenia, in this file picture taken December 19, 2015.
Razor wire is seen in front of an European Union (EU) sign during a protest against barbed wire fences along the border crossing between Slovenia and Croatia in Brezovica pri Gradinu, Slovenia, in this file picture taken December 19, 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Photo / Srdjan Zivulovic
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فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على 8 أفراد و4 كيانات روسية، بسبب مزاعم تتعلق بتعاونهم مع شركة أمنية تعرف باسم "مجموعة فاغنر"، التي تنشط وفقا لبروكسل في ليبيا وأوكرانيا وسوريا وعدد من الدول الأفريقية.
بروكسل- سبوتنيك. وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اتخذوا قرارا أثناء اجتماعهم في بروكسل، بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات روسية، بسبب صلتهم "بمجموعة فاغنر".
وأدرج الاتحاد الأوربي الروسي، سيرغي كوزينتسوف، على قائمة العقوبات، بسبب مزاعم تتعلق بمشاركته في الأعمال القتالية في ليبيا، فضلا عن فرض عقوبات على 3 شركات روسية لقيامها بالتنقيب عن مصادر الطاقة في سوريا.
وتشمل العقوبات حظر الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
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