الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية بدعوى تعاونهم مع "مجموعة فاغنر"

بروكسل- سبوتنيك. وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اتخذوا قرارا أثناء اجتماعهم في بروكسل، بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات روسية، بسبب صلتهم "بمجموعة فاغنر".وأدرج الاتحاد الأوربي الروسي، سيرغي كوزينتسوف، على قائمة العقوبات، بسبب مزاعم تتعلق بمشاركته في الأعمال القتالية في ليبيا، فضلا عن فرض عقوبات على 3 شركات روسية لقيامها بالتنقيب عن مصادر الطاقة في سوريا.وتشمل العقوبات حظر الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على 8 أفراد و4 كيانات روسية، بسبب مزاعم تتعلق بتعاونهم مع شركة أمنية تعرف باسم "مجموعة فاغنر"، التي تنشط وفقا لبروكسل في ليبيا وأوكرانيا وسوريا وعدد من الدول الأفريقية.
بروكسل- سبوتنيك. وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اتخذوا قرارا أثناء اجتماعهم في بروكسل، بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات روسية، بسبب صلتهم "بمجموعة فاغنر".
وأدرج الاتحاد الأوربي الروسي، سيرغي كوزينتسوف، على قائمة العقوبات، بسبب مزاعم تتعلق بمشاركته في الأعمال القتالية في ليبيا، فضلا عن فرض عقوبات على 3 شركات روسية لقيامها بالتنقيب عن مصادر الطاقة في سوريا.
وتشمل العقوبات حظر الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.